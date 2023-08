Cinq puissances européennes, la meilleure équipe asiatique, un des pays hôtes et une surprise venue d’Amérique du Sud : huit nations peuvent encore espérer être couronnées championne du monde.

Même si les premières semaines du tournoi ont fourni leur part de résultats inattendus, 7 des 8 équipes toujours en lice font partie des 11 meilleures du monde — si l’on juge, bien sûr, que le classement de la FIFA conserve sa pertinence d’antan après ce que ce tournoi nous a enseigné.

Quatre affiches alléchantes se mettront donc en branle dans les prochaines heures. Voici un aperçu des quarts de finale.

Dominique Janssen (au milieu) est la meneuse au chapitre des dégagements dans la Coupe du monde.

Espagne c. Pays-Bas

Wellington, Nouvelle-Zélande

Jeudi, 21 h (HAE)

Sans leur grande vedette Vivianne Miedema, blessée au genou, les Néerlandaises n’ont pas éprouvé de problèmes jusqu’ici. Elles n’ont cédé qu’une fois, dans un match nul contre les Américaines, et leur entraîneur Andries Jonker a pu proposer le onze partant qu’il juge idéal dans deux de leurs quatre matchs. Seule une blessure à Lineth Beerensteyn est venue gêner ses plans, mais elle était de retour aux côtés de Lieke Martens contre l’Afrique du Sud en huitièmes de finale.

Deux de leurs trois arrières centrales, Sherida Spitse et Dominique Janssen, ont été particulièrement aptes à transmettre des ballons ambitieux vers l’avant pour casser des lignes. Elles risquent d’en avoir moins à se mettre sous la dent contre l’Espagne, qui monopolise le ballon depuis le début du tournoi — ce qui n’est pas un gage de succès. Dans la phase de groupe, les Japonaises ont éclaté l’Espagne 4-0 en profitant des espaces derrière le bloc de leurs rivales. Jonker aura assurément pris des notes.

Personne n’a servi davantage de centres dans la surface que les arrières latérales espagnoles Ona Batlle et Olga Carmona, une donnée faussée par leurs matchs contre les prudentes Zambiennes et Costaricaines. Mais si une performance aussi hermétique est offerte par les Néerlandaises, qui ne laissent déjà pas passer beaucoup de centres avec la présence de Janssen, la meneuse de ce Mondial en matière de dégagements, les Espagnoles risquent de trouver le match long.

Hinata Miyazawa (à droite) est la meilleure buteuse du tournoi jusqu'ici.

Japon c. Suède

Auckland, Nouvelle-Zélande

Vendredi, 3 h 30 (HAE)

Les Suédoises se sont faufilées en quarts de finale par un millimètre contre les Américaines, qui auraient probablement dû gagner cette rencontre par trois ou quatre buts. La logique veut que les Japonaises ne fassent qu’une bouchée de leurs rivales si elles jouent comme elles l’ont fait en huitièmes.

Depuis le début de ce Mondial, le Japon montre une cohésion digne de la première équipe d’un club qui se côtoie au quotidien. Son attaque est d’une remarquable fluidité avec la polyvalente Hinata Miyazawa, meilleure buteuse de la compétition, et Mina Tanaka, autour de qui tout s’articule. Les Japonaises, jusqu’ici, s’adaptent à tout ce que leurs adversaires veulent leur imposer.

Les phases arrêtées ont cependant bien servi les Suédoises, dont la meilleure buteuse est l’arrière centrale Amanda Ilestedt. Elles peuvent offrir de bons ballons depuis les flancs, et c’est ainsi que le Japon a donné son seul but du tournoi, en huitièmes, après un coup de tête de Guro Reiten.

Sakina Karchaoui (à gauche) anime le flanc gauche des Bleues.

Australie c. France

Brisbane, Australie

Samedi, 3 h (HAE)

Est-ce ici que ça se complique pour le pays hôte? L’Australie s’en est fort bien sortie pendant la phase de groupe, où elle n’a même pas eu à risquer sa vedette Sam Kerr, touchée à un mollet. L’attaquante a finalement joué quelques minutes dans la victoire de 2-0 des Australiennes en huitièmes de finale contre les Danoises, dont le tournoi n’aura rien offert de très sensationnel.

Les Bleues, après un début de compétition en demi-teinte contre les Jamaïcaines, ne font qu’augmenter la cadence depuis. Wendie Renard joue comme la patronne qu’elle est dans la charnière centrale, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani battent la mesure devant, et l’arrière gauche Sakina Karchaoui joue comme si elle avait une envie irrésistible de donner toutes sortes de problèmes à Hayley Raso et Ellie Carpenter à Brisbane.

La France risque fort de révéler le vrai niveau de l’Australie : celle qui a mis quatre buts au Canada, ou celle qui s’est inclinée lamentablement contre le Nigeria? Les Matildas auront besoin du meilleur de ce que leur milieu de terrain, avec Katrina Gorry et Kyra Cooney-Cross, peut leur offrir en matière de progression de balle.

Linda Caicedo a marqué deux buts en quatre matchs pour la Colombie.

Angleterre c. Colombie

Sydney, Australie

Samedi, 6 h 30 (HAE)

Après leur inoubliable victoire contre les Allemandes, les Colombiennes sont sur le radar de toutes les équipes du Mondial. Leurs qualités ne sont plus une surprise.

La jeunesse et l’expérience font bon ménage au sein des Cafeteras : la nouvelle sensation Linda Caicedo a été au cœur de plusieurs de leurs bons coups, et leur légende Catalina Usme les a délivrées en huitièmes contre les Jamaïcaines. Elles marient jeu court et jeu long et investissent le tiers offensif comme les cadors du soccer international. À l’autre bout du terrain, Catalina Pérez fait partie des gardiennes les plus efficaces du tournoi.

Dans le camp anglais, les tirs au but ont été nécessaires pour écarter le Nigeria en huitièmes. La grande question en vue des quarts tournera autour de l’absence de Lauren James, expulsée pour avoir piétiné Michelle Alozie. Ella Toone pourrait bien être de retour dans le dispositif de Sarina Wiegman. D’ailleurs, la sélectionneuse sera-t-elle davantage soucieuse d’exploiter le potentiel offensif de ses arrières latérales Lucy Bronze et Rachel Daly que de contenir Caicedo sur son flanc?