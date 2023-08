Diallo s’incline au 2e tour à Toronto, Raonic passe au 3e

Le Québécois Gabriel Diallo s’est incliné face à l’Australien Alex De Minaur 4-6 et 5-7, au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale, mercredi à Toronto.

Le Montréalais de 21 ans a tenu son bout lors de la manche initiale face au 18e joueur mondial mais, à 4-4, De Minaur a obtenu le premier bris du match avant de s’adjuger la manche.

La 141e raquette de l’ATP s’est à nouveau fait briser en ouverture de la seconde manche mais il a riposté en prenant à son tour le service de son rival. Diallo a ensuite gagné le troisième jeu sur son service avant de rompre, une fois de plus, celui de l’athlète de l’Océanie pour gonfler son avance à 3-1.

Le jeu du chat et de la souris s’est poursuivi alors que De Minaur a enchaîné avec un autre bris avant de créer l’égalité 3-3 avec son service. À 5-5, Diallo s’est à nouveau fait piéger et son rival a pu conclure le match sans complication.

Raonic progresse

Milos Raonic a facilement vaincu Taro Daniel en deux manches de 6-4 et 6-3 et accède ainsi au troisième tour.

Fidèle à son habitude, l'Ontarien a été dominant au service contre le Japonais, issu des qualifications. Il a réussi 15 as, pour un total de 52 à ses deux premiers matchs. Il n'a commis que deux doubles fautes et a profité de deux de ses sept occasions de bris.

Ouvrir en mode plein écran Milos Raonic après sa victoire de 2e tour à Toronto Photo : The Canadian Press / Chris Young

Les deux joueurs ont eu leurs moments lors de la première manche. Raonic a réussi deux as pour remporter le premier jeu et en a ajouté deux autres pour prendre l'avance 2-1.

Daniel a lui-même réussi quelques coups gagnants et a tiré avantage de quelques erreurs du favori local pour créer l'égalité.

Il a fallu attendre à la 10e partie pour voir un joueur briser le service de l'autre. En avance 5-4, Raonic a gagné la manche à la suite de deux erreurs consécutives de Daniel.

En deuxième manche, Raonic s'est donné une priorité de 3-0. Il a inscrit le dernier point de cette séquence quand Daniel a envoyé un coup droit hors des limites du terrain. Au service pour le match, Raonic a conclu avec un autre as, qui a soulevé la foule au Stade Sobeys.

J'ai eu quelques moments de frustration aujourd'hui. J'ai raté quelques bonnes occasions. À mon dernier match, je me sentais un peu plus à l'affût. Mais j'ai continué à travailler pour me créer des occasions , a analysé Raonic en conférence de presse après le match. Mais pour être honnête, après avoir joué comme je l'ai fait hier, et après une aussi longue période sans disputer deux matchs de suite, je ne m'attendais pas à jouer aussi bien aujourd'hui.

Il s'agit d'une première présence en quatre ans au tournoi pour Raonic, qui a déjà été 3e raquette mondiale.

À son dernier passage, en 2019 à Montréal, il avait été stoppé au deuxième tour par Félix Auger-Aliassime. À sa dernière présence à Toronto, en 2018, il avait été éliminé par Frances Tiafoe au deuxième tour. Après avoir accumulé les blessures au cours des dernières années, Raonic se retrouve aujourd'hui au 545e rang mondial.

L'Ontarien de 32 ans a obtenu l'un des quatre laissez-passer pour le tournoi. Raonic n'avait disputé que quatre matchs avant d'arriver à Toronto, après avoir être revenu sur le circuit de l'ATP pour une première fois depuis juin 2021.

Ouvrir en mode plein écran Milos Raonic après sa victoire contre Taro Daniel Photo : The Canadian Press / Chris Young

Au prochain tour, il affrontera Mackenzie McDonald, 59e raquette mondiale. L'Américain de 28 ans a surpris le Russe Andrey Rublev, 7e du monde, 6-4 et 6-3.

J'ai une routine avec mon équipe, qui consiste à bien me reposer, à bien manger, à travailler avec les thérapeutes, pour permettre à mon corps de se rétablir , a confié Raonic après le match. Si je fais ça, je pourrai tout donner sur le terrain demain, et j'aurai je crois une chance de gagner.

Avec les informations de La Presse canadienne