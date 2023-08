Dans la défaite, le Maroc est déjà gagnant

Le succès obtenu par le Maroc à la Coupe du monde féminine en a surpris plusieurs, et pourtant, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Les Lionnes de l’Atlas ne voulaient pas se contenter d’un rôle de figurantes et elles ont remporté leur pari.

La dernière année a été déterminante pour la sélection marocaine. En juillet 2022, elle a surpris le Nigeria de demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations. Quelques jours plus tard, plus de 50 000 personnes s’étaient entassées dans le stade Prince Moulay Abdallah, à Rabat, pour assister à la finale contre l’Afrique du Sud. Même si le Maroc a perdu par la marque de 2-1, cette performance a été un moment décisif. Une foule aussi nombreuse, au Maroc, pour un match de soccer féminin, aurait été chose impensable il n’y a pas si longtemps.

Pour la première fois, 32 équipes s’affrontaient à la Coupe du monde, ce qui aura permis à certaines nations d’obtenir leur place. À la veille du début du tournoi, la capitaine marocaine, Ghizlane Chebbak, avait affirmé que son équipe n’était pas là pour être qu’un simple numéro, mais bien pour compétitionner .

Après la 4e place obtenue par les hommes au Mondial présenté au Qatar il y a quelques mois, on avait l’impression que les femmes étaient déterminées à poursuivre le projet amorcé par leurs comparses.

La tâche s’annonçait tout de même colossale pour ce pays qui était 72e au classement de la FIFA. Le tournoi a bien mal commencé avec une cuisante défaite de 6-0 contre l’Allemagne. Une victoire historique de 1-0 contre la Corée du Sud et un gain contre la Colombie a permis au Maroc de devancer l’Allemagne, 2e puissance mondiale. Le Maroc est devenu la première nation arabe à franchir la phase de groupes. Il aura fallu un peu de chance et beaucoup de détermination pour finalement atteindre les huitièmes de finale. La sélection marocaine est soudainement devenue l’équipe cendrillon de cette Coupe du monde.

Les gens ne les attendaient pas là, mais les Marocains les attendaient là. Nous avions vu ce qu’elles avaient fait à la Coupe d’Afrique des nations. C’était exceptionnel et ça a démontré comment elle est formée et comment elle peut aller loin , souligne la journaliste marocaine Aziza Nait Sibaha.

Malgré la défaite contre la France en huitièmes de finale, le parcours du Maroc mérite d’être souligné. Cette performance est le résultat d’efforts mis en place afin de développer le soccer féminin grâce notamment à des investissements majeurs du gouvernement et l’appui du roi Mohammed VI.

Cette équipe est constituée à moitié de joueuses du championnat national, essentiellement de l’AS FAR, qui est champion au Maroc depuis plus de dix ans, et des meilleures joueuses recrutées en Europe , explique Aziza Nait Sibaha, en entrevue à l’émission Tout un matin.

Tout est parti du plan Marshall au Maroc en 2020 qui visait le développement du football féminin. Il y a eu un investissement annuel de 6 millions d’euros. Il y a cette académie pour laquelle 13 millions ont été investis depuis 2009. Ça commence maintenant à donner des résultats , ajoute celle qui a réalisé un documentaire sur les Lionnes de l’Atlas.

Cette académie évolue dans le complexe Mohammed IV, à Salé, près de Rabat. Il s’agit d’installations ultramodernes qui ont été construites en 2009 dans le but de faire grandir le sport au pays.

La National Women’s Football League a débuté lors de la saison 2020-21. Il y a une division nationale et un niveau régional de calibre inférieur. Les deux ligues sont entièrement financées par le gouvernement et la fédération.

Encore aujourd’hui, le Maroc est le seul pays dans le monde à avoir deux niveaux de soccer féminin professionnel.

Avec de tels investissements, on a l’impression que ce n’est que le début pour le Maroc sur la scène du soccer international. Les Lionnes de l’Atlas ont démontré qu’elles pouvaient rivaliser avec les meilleures nations et dorénavant, elles seront à surveiller lors de tous les tournois d’envergure.

Un plafond de verre a été fracassé. Le soccer féminin est en plein essor au Maroc. Soudainement, les jeunes filles ne parlent plus uniquement d’Achraf Hakimi. Elles ont maintenant des modèles. Cette équipe est devenue une source de fierté et d'inspiration pour les jeunes femmes marocaines.