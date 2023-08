Pour Medvedev, le bonheur est sur le dur

Daniil Medvedev s’est souvent décrit comme un spécialiste des surfaces dures. Il l’a même déjà dit clairement à un arbitre, en plein match à Indian Wells, plus tôt cette saison.

S’il s’offre de nouvelles envolées lyriques en plein match à Toronto, ce ne sera sans doute pas pour se plaindre de la vitesse des terrains. Ceux de Toronto et de Cincinnati, le tournoi prévu la semaine prochaine, lui conviennent parfaitement.

Je suis très content de jouer sur le dur, parce que je sens que mon jeu s’y prête bien, a dit le Russe en point de presse à Toronto. Mon corps répond mieux sur le dur. Sur les autres surfaces, je joue avec plus d’inquiétudes et de douleurs. Je sens que mon jeu est tellement plus fluide sur cette surface.

Medvedev découvre Toronto pour la première fois cette semaine, même s’il dispute le tournoi pour la troisième fois. Les deux premières, il logeait près du site du tournoi, bien au nord du centre-ville.

J’ai gagné le tournoi à Toronto en 2018, mais je ne connaissais pas la ville. Cette année, je la découvre et je l’aime, a-t-il dit. Je me souviens d’avoir battu Félix dans un match de fous il y a cinq ans après être passé par les qualifications. J’adore ce tournoi.

Il adore le tournoi et adore la surface. En raison de son troisième rang mondial et en l’absence de Novak Djokovic, Medvedev est la deuxième tête de série. Il assume le fait d’être l’un des grands favoris pour remporter les honneurs dimanche.

Je pense que sur le dur, surtout cette saison, avec mon titre à Miami, je trouve que c’est mérité de dire que je fais partie des favoris, a expliqué le grand joueur, dans la langue de Molière aux accents du sud de la France. Je sais que si je joue mon meilleur niveau, c’est dur de me battre, surtout sur une surface rapide comme ici. Mais il faut bien jouer, parce que si je ne joue pas bien, je suis battable.

Ensuite, il y a Carlos qui, en ce moment, gagne beaucoup, ajoute Medvedev. Il est un petit peu en feu, alors je pense qu’il est le favori ici.

Carlos, c’est bien sûr Carlos Alcaraz, récent champion à Wimbledon et numéro un mondial. À ne pas confondre avec le Carlos des Invincibles ou du célèbre duo Carlos & Pepe.

Un petit samedi avec Carlos

Il a d’ailleurs beaucoup été question du jeune Espagnol lors du point de presse de Medvedev, en partie parce que les deux joueurs se sont livré une manche d’entraînement samedi, devant un public ravi à Toronto.

Medvedev ne multiplie pas les entraînements avec ses principaux rivaux, mais il aime bien en organiser deux ou trois fois par année.

C’est souvent son entraîneur, le Français Gilles Cervara, qui s’occupe d’organiser les entraînements conjoints avec les autres entraîneurs. D’ailleurs, les échanges verbaux entre Medvedev et Cervara pendant un entraînement constituent une source de divertissement de qualité pour un journaliste sportif.

J’aime m’entraîner avec tout le monde, mais je ne m’entraîne pas trop souvent avec Alcaraz parce qu’on risque de se croiser souvent en finale ou en demi-finale. On s’est déjà affrontés deux fois cette année (deux défaites pour le Russe à Wimbledon et à Indian Wells, NDLR). C’était un bon entraînement et on s’est amusés.

Samedi, Medvedev a été impressionné par le niveau d’énergie de son rival, qui avait fait le voyage du vieux continent la veille et qui luttait encore contre le décalage horaire.

Ouvrir en mode plein écran Carlos Alcaraz à Wimbledon Photo : Getty Images / Michael Regan

Il a super bien joué, mis à part quelques erreurs. À mon premier entraînement ici, j’étais mort, a dit l’homme à la raquette blanche distinctive. Je n’aurais pas pu jouer une manche au niveau qu’il l’a fait contre moi le premier jour.

En plus de l’énergie débordante de ses 20 ans, Alcaraz peut compter en plus sur une puissance hors du commun.

C’est sa plus grande arme, juge Medvedev. On le voyait déjà quand il avait 16 ou 17 ans, mais il manquait un peu de contrôle à l’époque. Si, par exemple, lui et moi frappons de toutes nos forces à l’entraînement ensemble, j’estime que sa balle voyage peut-être 25 km/h plus rapidement que la mienne. C’est sa marque de commerce.

Ma force, contre la plupart des joueurs, c’est de contrôler les échanges et de jouer certains coups en sachant que mes rivaux ne frapperont pas un coup gagnant sur la frappe suivante. Lui, il peut frapper un coup gagnant à tous les coups. Ça rend les choses compliquées contre lui.

La bonne nouvelle pour Medvedev, c’est qu’il aura congé d’Alcaraz au minimum jusqu’en finale du tournoi. Une finale que se souhaitent sans doute bien des amateurs.