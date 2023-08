Andy Murray vainqueur au premier tour à Toronto

Le Britannique Andy Murray a trimé en première manche, mais a remporté son duel de premier tour face à l’Italien Lorenzo Sonego en deux manches de 7-6 (3) et 6-0, mardi.

Le triple champion du tournoi affrontera le gagnant du duel entre le Canadien Félix Auger-Aliassime et l’Australien Max Purcell, disputé en soirée.

Autres résultats de mardi, ATP : Sebastian Korda (USA) bat Tomas Martin Etcheverry (ARG) 6-3, 6-2

Marcos Giron (USA) bat Emil Ruusuvuori (FIN) 7-6 (4), 7-6 (6)

Il a fallu 1 h 28 min avant que Murray ait le dessus sur son adversaire en première manche. L’Italien, plus agressif, et le Britannique, très défensif, ont tous deux été en mesure de conserver leurs six jeux de service jusqu’au bris d’égalité. Sonego a obtenu deux balles de manches au dixième jeu, mais elles ont été sauvées par Murray.

L'athlète de 36 ans s’est ensuite donné une priorité de 2-0 lors du jeu décisif, mais l’ancien numéro un mondial l’a bousculé lors de sept des huit échanges suivants.

Le premier bris du match a été l’œuvre du vétéran britannique en début de deuxième acte. Sonego, désorienté, a été sans réponses à son adversaire, qui a filé vers un gain par blanchissage.

Les trois sacres canadiens de Murray sont survenus en 2009, 2014 et 2015.