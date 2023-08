Leylah Annie Fernandez gagne son match de 1er tour de façon expéditive

La Canadienne Leylah-Annie Fernandez a réussi son entrée en scène à l’Omnium Banque Nationale en défaisant Peyton Stearns en deux manches de 6-3 et 6-2, mardi, à Montréal.

Devant une foule partisane, Fernandez, 81e joueuse mondiale, a brisé sa rivale dès le quatrième jeu pour prendre une avance de 3-1 et s'emparer du contrôle de la manche initiale. À 5-1, Stearns, 57e de la WTA, a cependant refusé de céder et a prolongé le débat en prenant le service de la favorite locale. Mais la Québécoise a eu gain de cause à son service suivant pour sortir victorieuse du premier acte en 37 minutes.

Battue par l’Américaine en mai, au Maroc, la Montréalaise d’origine a enchaîné en rompant le service de son adversaire dès l’ouverture de la seconde manche, avant de remporter le sien sur quatre balles de suite. En déroute, l’athlète de Cincinnati a de nouveau été victime d’un bris et s’est rapidement retrouvée à 0-3.

Fernandez a cependant dû sauver trois balles de bris avant d’aller chercher le quatrième jeu. Puis, elle a conclu la rencontre avec aplomb sur son service, au huitième jeu, au bout de 75 minutes d’efforts.

Il s'agit d'une solide performance pour celle qui occupait le 13e rang au monde en 2022. Elle a réussit 68 % de ses premiers services et a remporté 27 points sur ses 34 premières balles. Elle a également eu gain de cause sur 13 des 19 deuxièmes balles de service de Stearns.

Au second tour, Fernandez affrontera la Brésilienne Beatriz Hadad-Maia. La 12e joueuse mondiale a vaincu la Polonaise Magdalena Frech au compte de 6-4 et 6-2.

Leylah Annie Fernandez à Montréal Photo : The Canadian Press / Christinne Muschi

Les deux joueuses se sont partagées les honneurs en deux rencontres jusqu'ici, avec une victoire de chaque côté. La Brésilienne avait mis fin au parcours de Fernandez à Toronto, l'an dernier. La Canadienne avait eu raison de sa rivale à Monterrey, en mars 2022.

Retour réussi pour Caroline Wozniacki

La Danoise Caroline Wozniacki ne semblait pas disputer un premier match en plus de trois ans à l’Omnium Banque nationale de Montréal mardi, l’emportant en deux manches de 6-2 face à l’Australienne Kimberly Birrell.

Au deuxième tour, Wozniacki affrontera la gagnante du duel entre la Tchèque Marketa Vondrousova et l’Égyptienne Mayar Sherif, disputé plus tard dans la journée.

Caroline Wozniacki a remporté son premier match en plus de trois ans, mardi. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Wozniacki a lentement amorcé la rencontre et a été brisée d’entrée. Heureusement pour la Danoise, son adversaire n’a guère fait mieux sur son service. En première manche, Birrell n’a pas réussi d’as, a commis six doubles fautes et n’a gagné que 20 % des échanges qu’elle a initiés avec sa première balle. L’ancienne numéro 1 mondiale en a profité pour se donner l’avance.

Birrell a donné une meilleure opposition à son adversaire en début de deuxième acte, mais la Danoise s'est détachée dès le cinquième jeu, en route vers la victoire.

La dernière présence de Wozniacki lors d’un match de la WTA remontait aux Internationaux d’Australie, en 2020. Elle avait notamment délaissé la raquette pour donner naissance à ses deux enfants.

Dans un autre match présenté en début de journée mardi, l’Américaine Danielle Collins a facilement disposé de l’Ukrainienne Elina Svitolina en deux manches identiques de 6-2. Collins avait éliminé Eugenie Bouchard en qualifications le week-end dernier.

Les deux seules têtes de série à avoir foulé le terrain, Liudmila Samsonova (15e) et Daria Kasatkina (10e), l’ont emporté.