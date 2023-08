Augmentation record des bourses aux Internationaux des États-Unis

Le total des bourses et la rémunération des joueurs aux prochains Internationaux des États-Unis atteindront une somme record de 65 millions dollars américains, a indiqué mardi l'Association de tennis des États-Unis (USTA).

L'USTA a noté que ce nombre est stimulé par l'augmentation du montant des dépenses couvertes. Le montant total était d'environ 60 millions en 2022.

Le jeu dans les tableaux principaux en simple s'amorce le 28 août au Centre national de tennis Billie-Jean-King et se termine le week-end du 10 et 11 septembre, avec les deux finales.

Il s'agit du 50e anniversaire du moment que les Internationaux des États-Unis sont devenus le premier événement du sport à offrir des bourses égales aux femmes et aux hommes. Les deux champions en simple recevront trois millions chacun en 2023.

Ce montant représente une augmentation d'environ 15 % par rapport aux 2,6 millions en 2022, mais il reste inférieur à celui de 3,9 millions remis en 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Les joueurs qui s'inclineront dans les tours précédents obtiendront également une hausse de leur bourse. Par exemple, les joueurs qui perdront au premier tour en simple recevront 81 500 $, contre 80 000 $ en 2022 et 58 000 $ en 2019.

En double, les champions empocheront 700 000 $ par équipe, une légère hausse en comparaison avec les 688 000 $ de 2022.

L'USTA accorde plus d'argent aux femmes et aux hommes pour les qualifications et le tableau principal en simple, en double, en double mixte et en fauteuil roulant.

Avec le taux de change actuel, une somme de 3 millions de dollars américains équivaut à un peu plus de 4 millions de dollars canadiens.

Pour une première fois, les joueurs recevront des bons de voyage de 1000 $. L'USTA fournira également une deuxième chambre gratuite dans un hôtel officiel du tournoi à tout le monde plutôt qu'une seule chambre ou, s'ils préfèrent, une allocation de 600 $ par jour (plutôt que 300 $) à utiliser pour un autre logement, des indemnités de repas et le cordage des raquettes.

Selon les taux de change au moment des événements, le tournoi de Wimbledon a offert environ 56,5 millions de dollars en bourses, le tournoi de Roland-Garros environ 54 millions et les Internationaux d'Australie environ 53 millions.