Le combat entre Artur Beterbiev et Callum Smith reporté au 13 janvier

C'est finalement le samedi 13 janvier qu'Artur Beterbiev et Callum Smith en viendront aux coups au Centre Vidéotron de Québec.

D'abord prévu le 19 août, le triple championnat du monde des mi-lourds a dû être déplacé en raison d'une opération d'urgence pour une infection dentaire subie par Beterbiev le 30 juillet dernier.

Cette intervention fait en sorte que le Russe ne peut recevoir de coups à la mâchoire pour les deux à quatre prochains mois.

C'est certain qu'avec déjà plus de 6300 billets vendus, et ce, à deux semaines de l'événement et vu les répercussions que l'annulation représentait, nous avons évalué la possibilité de présenter le gala, et ce, malgré le retrait d'Artur, a indiqué le président d’Eye of The Tiger Management, Camille Estephan, par voie de communiqué. Par contre, par respect pour nos partisans, nous avons jugé qu'on ne pouvait compromettre la qualité de l’événement, sans sa finale tant anticipée et pour laquelle les gens ont payé.

Beterbiev (19-0, 19 K.-O.) tentera de défendre ses titres du World Boxing Council (WBC), de l'International Boxing Federation (IBF) et de la World Boxing Organization (WBO) des 175 livres face à Smith (29-1, 21 K.-O.). Le Britannique est l'aspirant no 1 du WBC, no 2 à la WBO et no 4 à l'IBF.

C'est quelques mois plus tard que prévu, mais je suis ravi qu'Artur Beterbiev ait la chance de défendre ses titres devant les incroyables partisans de Québec , a déclaré Bob Arum, fondateur et chef de la direction de Top Rank, qui produit conjointement l’événement.

Diffusé simultanément sur ESPN et PunchingGrace.com, le gala devrait compter sur une sous-carte différente que celle prévue.

Les détenteurs peuvent conserver leurs billets en vue de la soirée du 13 janvier ou se faire rembourser à leur point d'achat.