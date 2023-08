Le Maroc a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du monde, hier, face à la France.

Un résultat logique, à la vue de la domination française, mais qui n’efface en rien le magnifique parcours d’un pays en quête de changement. Car la sélection marocaine a démontré qu’elle était capable de déjouer bien des pronostics, en battant d’abord la Colombie, puis la Corée du Sud. Des victoires qui leur ont permis de se hisser en seconde place du groupe, devant les favorites, les Allemandes.

Aucun expert n’aurait misé sur pareil résultat.

Ce petit poucet du soccer mondial a gagné en dépit d’une très faible expérience au niveau international.

Les performances des Lionnes de l'Atlas en phase de groupe m’ont replongé dans celles des hommes, l’automne dernier au Qatar. C’était particulièrement frappant en voyant les larmes de joie versées par les joueuses et leur sélectionneur, Raynald Pedros, réunis sur le terrain en attendant les résultats finaux de leur groupe.

Une énergie aux antipodes de celle que l’on peut ressentir au sein de la fédération canadienne, tant chez les hommes que chez les femmes.

Dans ma chronique précédente, j’ai pointé du doigt les dysfonctionnements tactiques et techniques des joueuses de Bev Priestman, ainsi que sa responsabilité en tant que sélectionneuse, malgré le récent vote de confiance à son endroit.

Une semaine s’est écoulée depuis l’élimination des Canadiennes, une période qui m’a amené à me questionner sur les raisons permettant l’émergence de nations comme le Nigeria ou le Maroc sur la scène mondiale.

Qu’est-ce qui explique qu’un pays africain, avec pratiquement aucune référence en termes de résultat sur le plan international, arrive aujourd’hui à bousculer l’échiquier du soccer, à la fois chez les hommes et chez les femmes?

Est-ce que Canada Soccer pourrait s’inspirer de la vision du Maroc? Notamment sur les valeurs que le pays réussit à véhiculer à travers le sport?

Khadija Er-Rmichi et Fatima Tagnaout, du Maroc, célèbrent après leur qualification pour la phase éliminatoire de la Coupe du monde féminine.

Des pistes de réflexion qui nous montrent à quel point les succès d’une équipe sportive sont aussi dus à la vision et à l’ambition d’une fédération, accompagnée d’une politique sportive gouvernementale.

En regardant de plus près le succès marocain, on réalise que ces résultats sont le fruit d’une stratégie coordonnée par la fédération nationale, soutenue financièrement par le monarque du pays, le roi Mohammed VI.

Le budget consacré au soccer féminin a notamment été multiplié par dix, depuis 2019.

La ligue nationale a aussi entrepris de réorganiser complètement ses championnats. La première division sera constituée de 14 clubs, et la seconde sera divisée en deux associations de 16 formations chacune.

Les joueuses pourront signer un contrat professionnel avec un salaire mensuel minimum, corrélé au revenu moyen de la population locale.

Il s’agit là d’un investissement sportif et social colossal pour le but, qui a pour but de mettre en valeur le visage de la femme dans le paysage sportif marocain.

Le royaume a aussi investi 20 millions de dollars pour la construction d’un centre d’entraînement ultramoderne.

Inauguré en 2019, ce complexe bâti sur une superficie de 30 hectares est doté de six terrains de soccer et de quatre hôtels de haut niveau. Il est considéré comme l’un des plus performant au monde, figurant parmi le top 3 personnel de Gianni Infantino, président de la FIFA.

Des infrastructures qui abritent des programmes de performance masculine et féminine, qui sont à égalité de traitement en termes d'investissements et de considération.

C’est cet engagement et cette vision qui ont permis au Maroc d’attirer nul autre que Reynald Pedros.

Reynald Pedros

Le Français, nommé meilleur entraîneur au monde par la FIFA en 2018, a pris les rênes de la sélection en 2018. Il a immédiatement élevé le niveau d'exigence des femmes, en combinant des principes de solidarité défensive, à une projection officielle ultra efficace.

Résultat: elles atteignent la finale de la Coupe d'Afrique 2022, en ayant marqué neuf buts, pour seulement cinq encaissés.

Des actions claires, ambitieux, qui tranchent radicalement avec ce que j'observe au sein de la fédération canadienne depuis de nombreuses années.

J'estime que le Maroc aurait bien plus d'excuses que le Canada, pour ne pas investir dans ce programme sportif.

De nombreux enjeux sociaux économiques restent encore à régler dans ce pays émergent, et pourtant... Ce royaume à compris que le sport était un vecteur d'émancipation très fort.

Plus que ça, le rayonnement du pays, et l'image renvoyée par les hommes au Qatar et les femmes en Australie, ont largement amorti l'investissement de départ.

Il montre à l'ensemble de la population, en quête de croissance économique, en quête d'émancipation personnelle, qu'il est permis de rêver grand et qu'absolument rien n’est impossible, même lorsqu'il y a très peu d'espoir.

Alors bravo au Maroc pour ce très beau parcours.

C'est un pas de géant qui a été fait lors de ce tournoi, et qui permet d'entrevoir de belles perspectives pour le futur.

Quant au Canada, j'espère que la fédération saura s'inspirer de ce genre de programme, en profitant de l'échéance des Jeux olympiques, pour se remettre en question.