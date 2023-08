La France, impitoyable dans une victoire de 4-0 face au Maroc mardi, a brillamment obtenu son billet pour affronter l'Australie, pays co-organisateur, en quarts de finale du Mondial féminin. La Colombie a, de son côté, fait l'essentiel pour éliminer la Jamaïque avec un gain de 1-0.

Dans un Mondial riche en surprises où tant de favorites comme le Canada, l’Allemagne et les États-Unis ont déjà chuté, l'équipe de France a évité le piège en faisant la différence avant même la demi-heure de jeu.

Trois buts en huit minutes de Kadidiatou Diani (15e), Kenza Dali (20e) et Eugénie Le Sommer (23e) ont permis aux joueuses d'Hervé Renard de mener rapidement 3-0, et de profiter de la seconde période pour conserver leur avance. Le Sommer a même complété un doublé, inscrivant son troisième but de la compétition d'une tête au second poteau à la 71e.

Samedi, à Brisbane devant 50 000 Australiens, une lourde commande attend Wendie Renard et ses coéquipières face aux Matildas , co-organisatrices du tournoi et prétendantes au titre.

De son côté, pour sa première participation à une Coupe du monde féminine, le Maroc sort par la grande porte. Elle est parvenue à éliminer l'Allemagne et à se qualifier pour les huitièmes de finale, un résultat historique.

Ce fut beaucoup plus serré entre la Colombie et la Jamaïque, mais Linda Caicedo et ses coéquipières se sont qualifiées pour leur premier quart de finale d'une Coupe du monde grâce à une victoire sans éclat à Melbourne.

La capitaine Catalina Usme a marqué l’unique but après une ouverture d'Ana Guzman à la 51e minute de jeu.

La Colombie affrontera l'Angleterre en quarts de finale, samedi. Photo : afp via getty images / WILLIAM WEST

Les Cafeteras , qui participent à leur troisième Coupe du monde, affronteront l'Angleterre, championne d'Europe en titre, samedi prochain à Brisbane. Une place dans le carré d’as sera à l’enjeu.

Les Reggae Girlz , qui disputaient leur première phase à élimination directe en deux participations, quittent la compétition la tête haute. Elles avaient réussi un exploit en éliminant le Brésil dans leur groupe.