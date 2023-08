Il y aura exactement un an mardi, Leylah Annie Fernandez atteignait sa meilleure position à la WTA , soit jusqu'au 13e rang. Maintenant 88e à la veille de son premier match à l'Omnium Banque Nationale, la jeune Québécoise dit se préoccuper davantage de la qualité de son jeu au quotidien que de sa position générale dans la hiérarchie du tennis féminin.

Depuis longtemps, je n'essaie pas de penser au classement. Je ne peux pas contrôler le classement, a-t-elle mentionné en conférence de presse dimanche. Il y a beaucoup de joueuses qui font de bons résultats, qui gagnent des points et qui montent donc au classement. D’autres restent à la même place.

Bien sûr, on veut avoir un classement assez haut pour entrer dans les tournois, voyager et planifier un peu plus facilement notre calendrier, a-t-elle ajouté. Mais autrement, le classement n'est pas une priorité pour nous.

Les ascensions et glissades de Fernandez au classement au cours des deux dernières années illustrent très bien à quel point la situation d’une joueuse peut changer rapidement au cours d’une même année.

Après sa spectaculaire prestation aux Internationaux des États-Unis en septembre 2021, où elle a joué en grande finale, la Lavalloise de 20 ans est passée du 73e au 28e échelon. Neuf mois plus tard, une qualification aux quarts de finale aux Internationaux de France l'a menée jusqu'au 15e rang.

Ces beaux moments ont été suivis d'épisodes plus malheureux, comme une blessure à un pied qui lui a fait rater la saison sur gazon l’an dernier, puis des éliminations au deuxième tour des Internationaux des États-Unis, en septembre 2022, puis des Internationaux de France, ce printemps.

Après sa défaite en simple à Paris, Fernandez est passée du 49e au 95e rang.

Bianca Andreescu est bien placée pour comprendre la situation. Elle a atteint le 4e rang au terme d'une saison de rêve en 2019, mais a redescendu au 44e après une succession de déboires, surtout physiques.

Le tennis, à cet égard, est très intéressant. Vous pouvez avoir cinq mois extraordinaires, puis les cinq suivants seront absolument affreux. Aussi, vous pouvez connaître une merveilleuse année et perdre tous vos points la suivante , a rappelé l'Ontarienne, qui croisera le fer avec l'Italienne Camila Giorgi mardi soir, sur le terrain principal du Stade IGA.

Au tennis, la clé est la régularité. Ce n'est pas facile. Ce sont des montagnes russes, mais c'est aussi ce qui en fait la beauté.

Un peu comme Fernandez, Andreescu essaie de ne pas trop se concentrer sur sa position parmi les meilleures raquettes du monde. Toutefois, elle est bien consciente des désavantages liés à un classement moins favorable.