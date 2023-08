Nouveau doublé de Messi, nouvelle victoire de Miami

Lionel Messi a inscrit le premier but du match à la 6e minute, avant d'égaliser à la 85e, puis de convertir son tir de pénalité aux tirs au but, et l'Inter Miami a éliminé le FC Dallas 4-4 (5-3 aux tirs au but), dimanche en Coupe des ligues.

Mené 2-1 à la mi-temps, puis 4-2 en deuxième demie, l'Inter Miami est revenu au score grâce au brio de son maître à jouer argentin, qui a une nouvelle fois régalé la foule avec un but sur un coup franc de toute beauté, synonyme d'égalisation à la 85e minute.

Aux tirs aux but, Messi a été le premier à s'élancer, et à convertir son tir, en route vers la victoire de Miami.

Plus de détails suivront.