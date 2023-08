Milos Raonic serein avant son probable dernier tour de piste

Milos Raonic s'apprête à vivre un dernier tournoi de tennis dans sa ville natale, à Toronto. À 32 ans, le géant mettra vraisemblablement fin à sa carrière après les Internationaux des États-Unis à la fin du mois d'août. Il amorce ce dernier tour de piste sereinement.

L’Ontarien, qui n’est pas le plus friand des entrevues, a pourtant été la vedette de deux points de presse dimanche, à la veille de son premier match en cinq ans à Toronto.

Lors du premier, il a répondu aux questions d'une trentaine d'enfants. Raonic, avant l’entrée des scribes majeurs — à l’exception du valeureux reporter de Radio-Canada Sports —, a même osé dire que leurs questions étaient meilleures que celles auxquelles il devait habituellement répondre après ses matchs.

Qui était son idole d’enfance? Pete Sampras.

Comment reste-t-il motivé quand il est mené dans un match? En s’appuyant sur le fait que le tennis est l’un des rares sports sans cadran, et qu’il est toujours possible de remonter l’adversaire.

Et puis, la question que tout le monde se pose : qu’est-ce qui a motivé son retour à la compétition, près de deux après son dernier match professionnel?

Toute ma vie, je travaillais pour exceller au tennis et je m’ennuyais du sentiment de dépassement de soi pour un but précis , a répondu le gentil géant, avant de prendre quelques instants pour signer des autographes et prendre des photos avec les journalistes en herbe.

Milos Raonic Photo : AP / Alberto Pezzali

Ce qu’il ne ferait jamais avec de vrais journalistes, parce que les journalistes professionnels, en théorie, ne demandent jamais de photos ou d’autographes aux athlètes qu’ils couvrent.

L’histoire est toutefois remplie d’exceptions, n’est-ce pas? Oui, mais ce n’est pas le sujet de cet article.

Raonic est donc à Toronto depuis quelques jours déjà. Il voulait arriver bien en avance pour remplir différents engagements et passer du temps avec les membres de sa famille et ses amis.

Ma famille a pu venir me voir à l’entraînement et c’était très important pour moi , a dit Raonic, qui a notamment dû guérir une blessure au tendon d’Achille avant de reprendre la raquette, après près d’un an et demi sans y toucher.

Cette semaine, il a mis les bouchées doubles en échangeant la petite balle jaune avec de gros cogneurs comme Daniil Medvedev, Andrey Rublev et, dimanche, Hubert Hurkacz.

Cette vitesse et cette constance, c’est ce qui me manquait depuis mon retour à l’entraînement. Je me suis senti très bien et je sens que mon niveau n’est pas trop loin de celui que j’avais il y a 2 ou 3 ans. Ça ne veut pas dire que j’aurai d’aussi bonnes sensations en matchs , a prévenu Raonic.

Surtout que le tirage au sort lui a opposé Frances Tiafoe, neuvième tête de série du tournoi, et joueur le mieux classé au premier tour. En tournoi Masters 1000, les huit meilleurs joueurs bénéficient d'un laissez-passer pour le deuxième tour.

Frances Tiafoe Photo : Associated Press / Mark J. Terrill

Ironiquement, c’est ce même sympathique Tiafoe qui l’avait battu, en trois manches, à son dernier passage à Toronto en 2018.

Ce sera difficile , a admis Raonic, lucide. Il est dans le top 10 mondial depuis quelques mois et il est très constant dans ses résultats. Il a fait la demi-finale aux Internationaux des États-Unis l’été dernier. C’est le match le plus dur que je pouvais avoir, mais je me sens prêt et j’ai hâte de le jouer.

Si la pluie prévue en début de semaine ne gâche pas trop l’horaire, Raonic et Tiafoe devraient en découdre dès lundi soir.

Le lendemain, l'autre Canadien favori de la foule, Félix Auger-Aliassime, a rendez-vous avec l'Australien Max Purcell. Une revanche en vue pour FAA face à celui qui l'avait battu au premier tour du tournoi de tennis aux Jeux olympiques de Tokyo.

Félix Auger-Aliassime s'adresse aux médias avant d'amorcer l'Omnium Banque nationale, à Toronto. Photo : Radio-Canada

Une inspiration pour la génération actuelle

Alors que Raonic a fait le bonheur des tout-petits dimanche, il a aussi inspiré la génération actuelle qui participe au tournoi.

L’ancien numéro 3 mondial a été le premier produit masculin du centre national de Montréal à connaître autant de succès, avec Eugenie Bouchard.

Gamin, Félix Auger-Aliassime avait été marqué par la grosseur et la longueur de ses jambes lorsqu’il le croisait sur le terrain.

Gabriel Diallo, aujourd’hui plus grand que Raonic, se rappelle de la demi-finale qui avait opposé l’Ontarien à Vasek Pospisil à Montréal, en 2013.

De son côté, Alexis Galarneau se souvient encore très bien d’un match de Raonic contre l’Afrique du Sud en Coupe Davis à Montréal.

Comme quoi, chaque moment peut servir d’étincelles.