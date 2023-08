Le Canada a obtenu l’or à la dernière épreuve de l’étape berlinoise de la Coupe du monde de plongeon, dimanche.

Le quatuor formé par Nathan Zsombor-Murray, Pamela Ware, Caeli McKay et Bryden Hattie a obtenu une note de 395,50 à l’épreuve mixte par équipe de 3 m et 10 m, devançant de 4,8 points les Autrichiens (390,70) et de 7,66 points les Britanniques (387,95).

Cela permet à la délégation de l’unifolié de conclure le week-end avec trois médailles. L’argent a été obtenu deux fois vendredi, d’abord de la part de Ware et de Mia Vallée au 3 m synchro, puis de McKay et de Kate Miller au 10 m synchro.

Plus tôt dimanche, Ware a terminé au pied du podium à la finale du tremplin de 3 m.

Publicité

L’athlète de Greenfield Park a récolté une note totale de 311,05 au terme de ses cinq sauts. Elle a été devancée par les Chinoises Yiwen Chen (344,15) et Yani Chang (318,50), puis la Japonaise Sayaka Mikami (342,60).

Vallée, de Beaconsfield, a terminé l’épreuve au 9e rang avec un pointage de 267,15.

Zsombor-Murray a subi le même sort que Ware en finale de la plateforme de 10 m, concluant l’épreuve au 4e rang avec une marque de 461,95. Le Chinois Hao Yang (537,25) l’a emporté.