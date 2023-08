Aurélie Rivard en quête d’équilibre avant Paris

À 27 ans, et avec trois expériences paralympiques derrière le bonnet, Aurélie Rivard est maintenant considérée comme une vétérane à part entière dans l’équipe canadienne de paranatation. Un statut qui lui sert bien, mais qui accompagne aussi certaines remises en doute.

Au moment de dresser le bilan des derniers mondiaux de paranatation, qui servaient de bonne préparation avant les Jeux paralympiques de Paris dans un an, la Québécoise avoue ressentir une certaine appréhension qu’elle ne connaissait pas, au début de sa carrière. Je dois chercher d’autres façons d’être heureuse dans mon sport, de garder ma motivation, a-t-elle mentionné à Radio-Canada Sports, dimanche, lors de la journée de compétitions.

Quelqu'un qui peut bien comprendre Aurélie Rivard, c'est justement son mentor Benoît Huot, ex-champion paralympique, qui est passé exactement par la même situation à l'approche de ses quatrième Jeux, à Londres en 2012.

Aurélie est rendue à un endroit dans sa carrière où c'est difficile de trouver la motivation quand on est dans les compétitions qui précèdent les Paralympiques. Je le vois, son carburant, c'est les Paralympiques. J'étais dans la même situation qu'elle, c'est difficile de trouver la motivation quand ce n'est pas pour le Saint-Graal, pour le Super Bowl de la paranatation, et ça, c'est les Paralympiques.

Le manque d'adversité dans la piscine peut jouer contre elle aussi , explique Benoît Huot. C'est la meilleure dans la piscine, elle domine sa catégorie. Elle a le champ libre. Mais aux Paralympiques, surtout dans sa catégorie où le handicap est léger, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir une athlète qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu, qui arrive aux Paralympiques comme un cheveu sur la soupe. Ça m'est arrivé aux Jeux de 2008, quand André Brasil est arrivé un peu de nulle part pour me devancer. Il faut être vigilant.

Aurélie Rivard ajoute qu'elle est moins imperméable aux facteurs externes qu'elle ne l'était à ses débuts. Quand j’étais jeune, je prenais peut-être pas pleine conscience de l’ampleur des compétitions. Plus jeune, j’avais l’impression que tout me glissait sur la peau. Et là avec la vieillesse, il y a des choses qui s’accrochent à moi, plus que j’aimerais, ajoute-t-elle.

Encore là, Benoît Huot se reconnaît dans ses propos. Quand j'ai commencé, les Paralympiques, ce n'était pas très médiatisé. J'avais peut-être un ou deux commanditaires. Après les succès à Athènes, je ne sentais plus que j'étais seulement le Benoit qui veut abaisser son propre temps. Aurélie a maintenant des responsabilités accrues, plus d'attentes. Elle transporte la fédération nationale vers le succès depuis presque dix ans. Elle est très en demande auprès de partenaires privées. Il y a des affiches d'elle. C'est différent.

Aurélie Rivard est consciente de ces enjeux. Son principal défi d'ici les Jeux de Paris en sera un de préparation mentale. Sa stratégie, pour garder sa concentration et sa motivation, sera d'adopter un mode de vie plus équilibré. J’essaye de ne plus juste avoir des objectifs sportifs, mais des objectifs en dehors de la piscine aussi, à l’école par exemple , dit celle qui poursuit des études en droit. J’ai longtemps négligé l’aspect social. J’essaye de trouver un juste milieu. Ça fait du bien de pas juste être avec des gens qui nagent, de pas juste parler de natation

La Johannoise admet avoir ressenti à retardement les contrecoups de la pandémie. Pendant la pandémie, on n’avait pas le choix de vivre avec tout ça. J’étais focalisée sur Tokyo. Mais ça m’a rattrapé plus tard, l’isolement, je faisais juste nager. Ça m’a fragilisée. Après Tokyo, j’ai réalisé que je ne voulais plus jamais vivre ça.

D’habitude, dans un cycle olympique, on a une année-tampon. Là, on a eu deux mondiaux de suite. Bang! Ça m’a pris du temps à retrouver ma place par rapport au sport, par rapport à ce que je voulais. J’ai pas pris le temps de tout encaisser encore.

En dépit de ces petites incertitudes, Aurélie Rivard reste fidèle à elle-même dans le bassin. Elle a défendu à deux reprises des titres mondiaux, au 100 m et au 50 m libre. Et ce, même si elle ne se sentait pas au sommet de sa forme.

Je regarde toujours le chrono, et en termes de temps, c’est pas super satisfaisant. Je me suis trouvée lente, par rapport à mes attentes. Je ne suis pas au sommet de ma forme, et j’espère faire mieux à Paris.

Aurélie Rivard Photo : Getty Images / Alex Livesey

La Québécoise a parcouru le 100 m en 59,97 s alors que son record personnel (qui est aussi le record du monde) est de 58,14 s. Même scénario au 50 m, elle a réussi cette semaine un temps de 27,71 s, ce qui est un peu plus lent que sa marque mondiale de 27,37 s.

Mais même si elle souhaite faire plus de place dans son horaire pour des activités terrestres, la nageuse n’a pas l’intention, pour l’instant du moins, de diminuer sa charge de travail dans l'eau. Elle vise encore une participation à plusieurs épreuves, à Paris, ratissant du 50 m au 400 m. Et elle souhaite redonner un peu de temps à sa préparation au 100 m dos, une catégorie dans laquelle elle a déjà excellé, mais où elle a connu un peu de difficulté cette semaine au Royaume-Uni, terminant 6e.

J’aimerais ça le ramener dans mon programme. J’aimerais ajouter le relais aussi. Mon entraînement a toujours été basé sur le 400 m et ça me sert bien, mais je veux redonner de l’importance aux sprints aussi. Je vais me donner quelques deadlines (date butoir), pendant mon entraînement, et je verrai si je peux suivre la cadence d’un programme chargé. Mais pour là, je trouverais ça dommage de laisser tomber des épreuves.

Elle a déjà retiré de son répertoire le 200 m quatre nages, rappelle Benoit Huot. Elle avait fait le Tokyo en 2020, elle ne le fait plus. C'est une bonne décision. Ça lui grugeait beaucoup d'énergie. Ça ne s'est pas très bien passé pour elle à Manchester au 100 m dos, mais moi je ne suis pas inquiet. Je garderais le même programme vers Paris.

Il faut dire qu’en se qualifiant pour plusieurs distances, elle augmente ses possibilités de médailles paralympiques. Avec cinq médailles d’or dans sa voûte, Aurélie Rivard s’approche du record pour une paranageuse candienne, qui est de sept, une marque détenue par Stephanie Dixon.

Une reconnaissance qui tarde

Porte-drapeau de l’unifolié lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques en 2016, Aurélie Rivard est sans contredit l’une des plus grandes paranageuses de sa génération. Elle compte dix médailles, cinq en or, et elle pourrait bien gonfler sa récolte en septembre 2024.

Mais ces médailles ne s’accompagnent d’aucune récompense financière, contrairement aux médailles remportées par des athlètes olympiques. Depuis 2008, les athlètes canadiens empochent des primes variant de 10 000 $ (pour le bronze) à 20 000 $ (pour l’or) lorsqu’ils montent sur le podium. Mais les athlètes paralympiques ne reçoivent qu’une tape dans le dos , pour reprendre les mots d’Aurélie Rivard.

Pour moi, c’est une situation qui est tout simplement discriminatoire. Plusieurs pays ont déjà remédié à la situation, mais pas le Canada. Je pense que dans la société, personne ne trouverait ça juste que moi j’aille zéro dollar après mes courses, contrairement à une olympienne qui fait le même résultat. Le pays est fier, on le sait, mais il faut le démontrer.

Pascale St-Onge, qui était à l’époque la ministre responsable des Sports, avait affirmé à la conclusion des derniers Jeux paralympiques de Pékin être à la recherche d’une solution pour rétablir cette iniquité.

Elle a cédé sa place à Carla Qualthrough, elle-même une ancienne nageuse paralympique.

Aurélie Rivard a espoir que des primes seront instaurés à temps pour les Jeux de Paris.

Aurelie Rivard en compagnie de la ministre Carla Qualtrough en 2016 Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Ça fait longtemps qu’on se bat pour ça. Que des anciens athlètes avant moi réclament une prime. Et on obtient pas vraiment d’explications en retour. Ce serait une grande victoire pour le mouvement en général, pour les générations à venir, si une solution était trouvée pour Paris.