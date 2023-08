Le Canada termine les mondiaux de paranatation avec 19 médailles

La Canadienne Tess Routliffe a remporté le bronze au 100 m libre dans la catégorie S7, dimanche lors de la dernière journée des Championnats du monde de paranatation, à Manchester au Royaume-Uni.

Elle portait ainsi la récolte canadienne à un total de 19 médailles. L'année dernière, lors des mondiaux au Portugal, l'unifolié avait terminé la compétition avec 18 médailles en banque. Il s'agit de la meilleure performance du Canada depuis 2010, année où le pays avait obtenu 21 podiums.

Routliffe, qui évolue dans la catégorie S7, a parcouru la distance en 1 minute 14 secondes 74/100, devancée seulement par l'Américaine Morgan Stickney (1:09,29) et la Colombienne Sara Vargas Blanco (1:12,15).

2:16 La Canadienne Tess Routliffe a pris le 3e rang au 100 m libre SB7 à Manchester. Photo : Getty Images / Alex Livesey

Sabrina Duchesne, qui avait remporté le bronze au 400 m style libre mardi, a pris le 5e rang (1:15,25).

Je suis vraiment contente de cette médaille. C’est une course amusante et je suis heureuse d’avoir pu nager avec Sabrina. On se pousse toujours à se dépasser et c’est motivant de l’avoir à mes côtés. Je me sens prête pour la grosse année qui arrive, je pense que la table est mise pour les Jeux paralympiques , s’est réjoui Routliffe.

C’est quand même un bon résultat, j’aurais aimé être un peu plus rapide, mais je vais prendre la cinquième place avec plaisir. Je sais qu’en travaillant spécifiquement sur certains détails, je vais pouvoir améliorer mes chronos et nager encore plus vite l’année prochaine , a laissé tomber Duchesne.

Routliffe a maintenant remporté une médaille de chaque couleur lors de ses mondiaux, après sa performance en or au 100 m dos et celle en argent au 50 m papillon.

Plus tôt dans la journée, la Terre-Neuvienne Katarina Roxon a remporté le bronze au 100 m brasse.

1:49 La Canadienne Katarina Roxon a décroché la médaille de bronze au 100 m brasse (catégorie SB8) aux mondiaux de paranatation. Photo : Getty Images / Octavio Passos

De bonne augure pour les Jeux de Paris, selon Benoît Huot

L'analyste et ancien nageur paralympique Benoît Huot est d'avis que cette récolte est de bonne augure, pour la fédération canadienne, à un peu plus de douze mois des Jeux paralympiques de Paris.

Ouvrir en mode plein écran Les Canadiennes Abi Tripp et Tess Routliffe en compagnie de Nahia Zudaire Borrezo de l'Espagne Photo : Getty Images / Alex Livesey

Il a été particulièrement impression par le jeune Nicholas Bennett, 19 ans, véritable révélation de ces mondiaux. Celui-ci a décroché l'or au 200 mètres quatre nages (catégorie S14) et a remporté l'argent au 100 m brasse, établissant du même coup un record canadien et des Amériques avec un temps de 1 minute 4 secondes 41/100.

C'est magnifique. Le gars est hyper talentueux, mais aussi travaillant. Quand j'ai quitté le sport, à part Nicolas-Guy Turbide, il y avait peu de relève chez les messieurs. Là, voir un gars comme lui dominer sa catégorie, c'est très prometteur. Il n'est pas là juste pour passer, il va faire sa marque, indique Huot, détenteur de neuf médailles d'or paralympiques.

Ouvrir en mode plein écran Nicholas Bennett, au centre, avec Dmytro Vanzenko (à gauche) de l'Ukraine et Rhys Darbey (à droite) de la Grande-Bretagne Dmytro Vanzenko of Ukraine, gold medalist Nicholas Bennett of Canada and silver medalist Rhys Darbey Photo : Getty Images / Alex Livesey

La récolte de 19 médailles est aussi une preuve de la profondeur de la sélection canadienne. Pendant longtemps, on s'inquiétait, on se demandait ce qui allait arriver quand Aurélie Rivard ne serait plus là pour gagner des médailles. Mais Aurélie a gagné deux médailles sur 19 cette semaine. Même si on enlève sa contribution, ce n'est pas une catastrophe. C'est rassurant dans l'ensemble.

Il y aura certainement des changements d'ici les Paralympiques. Mais on est dans une excellente position pour gagner plus de médailles à Paris que les huit gagnés à Tokyo.

Une sixième place pour Rivard

Aurélie Rivard était de retour en action dimanche elle également. Elle a terminé 6e au 100 m dos. La course a été gagnée par Bianka Pap.

Lors des derniers mondiaux au Portugal en 2022, Rivard avait pris le 3e rang derrière Bianka Pap de la Hongrie et Anaëlle Roulet de la France. Elle avait aussi décroché l'argent dans cette épreuve aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Plus tôt cette semaine, la nageuse de Saint-Jean-sur-Richelieu a défendu avec succès ses titres de championne du monde au 100 m libre et au 50 m libre.

L'athlète de 27 ans a aussi représenté le Canada lors du relais par équipe mixte. Elle et ses compatriotes Philippe Vachon, Zach Zona et Tess Routliffe ont décroché la 7e place d'une compétition remportée par l'Italie.

C’était une grosse semaine à Manchester, mais nous pouvons être fiers de nos performances. Les relais ont été très bons. Nager comme ça avec des coéquipiers, mais surtout des amis, c’est la meilleure façon de conclure les Championnats du monde , a mentionné Aurélie Rivard.

Avec des informations de Kéven Breton et Sportcom