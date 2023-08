Le Canada gagne l’or à l’étape de Prague de la série mondiale de basket 3x3

L’Albertaine Michelle Plouffe a marqué 15 points et ajouté 5 rebonds dans une victoire de 20-17 du Canada contre la France en finale de l’étape de Prague de la série mondial de basketball 3x3, samedi.

Sa soeur jumelle Katherine Plouffe a ajouté 5 points et 8 rebonds. La formation à quatre joueuses est complétée par Kacie Bosch et Jamie Scott.

C’est la deuxième médaille d’or consécutive pour le Canada, après une victoire en finale à Edmonton, et un troisième titre en six tournois.

Les Canadiennes ont marqué les six derniers points du match pour effacer un retard et compléter leur fiche parfaite de 5 victoires et aucune défaite.

La prochaine étape de la série mondiale se déroulera à Québec, les 18 et 19 août.