À défaut d’améliorer son sort au classement de l’ATP au cours des dernières semaines, Félix Auger-Aliassime se contente d’être de retour en pleine santé après une saison jusqu’à maintenant ponctuée de blessures.

Le natif de Montréal a principalement été incommodé à un genou en 2023, une des causes de son élimination hâtive des tournois de Miami, de Dubaï et surtout de Wimbledon, dès le premier tour de surcroît. Il a été absent du jeu près d’un mois après sa défaite en quatre manches aux mains de l’Américain Michael Mmoh sur le gazon londonien. Il est revenu au jeu au début de la semaine lors du tournoi de Washington.

Ma progression a été plus rapide que j’espérais. Je n’étais pas certain si j’allais être prêt pour Washington. Même ici, je ne savais pas , a avoué Auger-Aliassime aux médias en marge de l’Omnium Banque Nationale, qu’il devrait amorcer mardi à Toronto. Maintenant, ça fait plus ou moins deux ou trois semaines que j’ai repris l’entraînement à pleine intensité et que j’aborde les points avec la même certitude que pendant un match.

Je suis heureux, car je reprends le plaisir d’être sur le terrain sans douleur. Je peux prendre du plaisir aux entraînements et m’investir complètement physiquement. C’est déjà une belle victoire pour moi.

Malgré ce retour à pleine capacité, Auger-Aliassime a subi la défaite d’emblée à Washington au terme de deux manches remportées au bris d’égalité par le Japonais Yosuke Watanuki. Il n’a pas gagné depuis le 24 mai, à Lyon. L’athlète de 22 ans demeure malgré tout serein face à cette période creuse.

Publicité

Je peux apprendre de cela, par exemple en sachant mieux comment structurer mon année et mes entraînements. […] Je ne garde pas un mauvais souvenir de cette période. J’aurais préféré gagner, mais ce n’est pas mauvais pour autant.

Auger-Aliassime a une belle occasion de mettre fin à sa séquence de défaites cette semaine puisqu’il sera le favori local et affrontera un joueur issu des qualifications au premier tour. Il est la 10e tête de série du tournoi.

J’aimerais pouvoir me dire, à la fin de la semaine, que j’aurai renversé la vapeur à Toronto. Je dois toutefois y aller une étape à la fois , a-t-il conclu.

Avec les informations d'Antoine Deshaies