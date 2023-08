Un match à saveur particulière pour Sakina Karchaoui

Née dans le sud de la France de parents marocains, Sakina Karchaoui vivra un match marquant au sein de l’équipe française de soccer féminin, qui affronte le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde, mardi.

La veille de son départ à Clairefontaine pour la préparation au Mondial, elle est venue manger à la maison et justement, nous avons parlé de cette possibilité d’un match France-Maroc , a raconté Samir Touri, ex-entraîneur et ami de longue date de la famille de Karchaoui.

Elle m’avait dit : ‘’pourvu que je ne tombe pas sur le Maroc!’’ Cela l’embêtait de devoir les éliminer , a-t-il ajouté.

Et nous y voilà, quelques semaines plus tard. Karchaoui tentera d’aider les siennes à se qualifier pour les quarts de finale de l’événement pour la quatrième fois d’affilée. Pour ce faire, ses coéquipières et elle devront mettre fin au parcours Cendrillon des Marocaines, qui participent à une première Coupe du monde.

Mes deux parents sont 100% marocains. J’ai des frères et sœurs qui sont nés au Maroc. J’y suis très familière , a glissé la joueuse du Paris Saint-Germain samedi, en conférence de presse.

On connaît la place que le Maroc a dans notre famille, au même titre que la France, a-t-elle ajouté. Ce sera un match plein d’émotions. Je suis fière de mes origines, mais malheureusement, il faudra gagner. Je ne leur souhaiterai donc pas le meilleur pour ce match.

Les Karchaoui étaient d’ailleurs tout récemment au Maroc et viennent de rentrer en France il y a quelques jours. Ils regarderont le match depuis Miramas, ville natale de Sakina dans les Bouches-du-Rhône. Sa sœur cadette Youssra a toutefois fait le voyage jusqu’en Australie pour la voir jouer.

Ce duel entre la France et le Maroc résonne d’ailleurs particulièrement dans l’esprit de la joueuse de 27 ans sachant la relation fusionnelle qu’elle a avec sa famille, l’un de ses socles les plus solides.

Pendant que plusieurs joueuses multiplient les vacances entre coéquipières à chaque moment libre, la Parisienne penche systématiquement pour un retour sur ses terres du sud de la France, où vivent ses proches et ses amies d’enfance.

Dès que j’ai un moment libre, comme un petit week-end, je retourne à Miramas. Ce sont des moments précieux. Se recentrer sur la famille, c’est très important chez moi , expliquait Karchaoui avant le tournoi.

Chez elle, les amis proches comptent énormément et la famille, c’est sacré , a appuyé Samir Touri.

Ses partenaires chez les Bleues ont bien compris l’importance de ce duel pour leur arrière gauche.