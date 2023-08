Un qualifié pour Auger-Aliassime, un top 10 d’emblée pour Raonic à Toronto

Le Québécois Félix Auger-Aliassime commencera son parcours à l'Omnium Banque Nationale à Toronto contre un joueur qui aura gagné sa place dans le tableau principal par le biais des qualifications.

Le tirage au sort pour l'événement a eu lieu vendredi.

Auger-Aliassime est le Canadien le mieux classé actuellement à l'échelle mondiale, lui qui occupe le 12e rang du classement de l'ATP. Il est la 10e tête de série du tournoi à Toronto.

Il se retrouve dans le haut du tableau, avec Carlos Alcaraz (1re tête de série), Holger Rune (5e), Stefanos Tsitsipas (4e), Jannik Sinner et Alexander Zverev (13e). S'il parvient à remporter son premier match du tournoi, Auger-Aliassime affronterait au deuxième tour l'Italien Lorenzo Sonego, 41e au monde, ou le Britannique Andy Murray, 44e.

Cette semaine, le Québécois a subi la défaite à son premier match du tournoi de Washington, s'inclinant face au Japonais Yosuke Watanuki, classé 99e à l'ATP.

Ralenti par des douleurs au genou, FAA a aussi été battu au premier tour à Roland-Garros en juin et à Wimbledon en juillet, qui étaient ses deux plus récents tournois. Il s'est également incliné à son premier match aux tournois de Rome (mai) et de Madrid (avril), et dans cinq de ses six derniers tournois. Sa dernière victoire remonte à Lyon en mai.

Il n'a pas remporté deux matchs de suite depuis le mois de mars à Indian Wells. Le Québécois avait perdu en quarts de finale face à Carlos Alcaraz.

Plusieurs autres Canadiens seront aussi en action à Toronto.

Le Montréalais Gabriel Diallo jouera contre le Britannique Daniel Evans, 30e mondial, et le Lavallois Alexis Galarneau (192e) sera opposé à l'Argentin Francisco Cerundolo (21e). Le vétéran ontarien Milos Raonic croisera le fer avec l'Américain Frances Tiafoe, 10e au classement de l'ATP.

Comme Auger-Aliassime, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil ne connaît pas encore l'identité de son adversaire au premier tour puisque celui-ci sera issu des qualifications.

L'Ontarien Denis Shapovalov a dû déclarer forfait pour le championnat canadien en raison d'une blessure à un genou.

L'Espagnol Carlos Alcaraz, no 1 mondial, est le favori du tournoi assorti d'une cagnotte de 7,62 millions $US.