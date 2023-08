L’ancien défenseur du Canadien Bob Murdoch meurt à 76 ans

Bob Murdoch, un ancien défenseur double champion de la Coupe Stanley, est décédé à l'âge de 76 ans.

L'Association des anciens joueurs de la LNH a annoncé la nouvelle vendredi. En 2019, il avait reçu des diagnostics de démence et des maladies de Parkinson et d'Alzheimer.

Murdoch a disputé 12 saisons dans la LNH avec le Canadien de Montréal, les Kings de Los Angeles et les Flames d'Atlanta et Calgary, entre 1970 et 1982. Il a inscrit 60 buts et 218 aides. Il a remporté la coupe Stanley avec le Tricolore en 1971 et 1973.

Murdoch a aussi été entraîneur dans la LNH. Il a d'ailleurs été le lauréat du trophée Jack-Adams en 1990, au terme de sa première saison derrière le banc des Jets de Winnipeg.