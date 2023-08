Fernandez éliminée par Sakkari à Washington

Le parcours de la Canadienne Leylah Fernandez au tournoi de Washington a pris fin au deuxième tour, vendredi. Elle s’est inclinée face à la Grecque Maria Sakkari en deux manches de 7-5 et 6-2.

Il s’agissait de son dernier tournoi avant l’Omnium Banque nationale à Montréal.

Fernandez a subi les foudres de la neuvième raquette mondiale tôt en première manche, subissant le bris sur ses deux premiers jeux au service pour tirer de l’arrière 0-3. Elle a toutefois remonté la pente et s’est même forgé une avance de 5-4, mais Sakkari a retrouvé son aplomb de début de manche et a eu le dernier mot.

Et la Grecque a repris là où elle a laissé lors d’un second acte à sens unique. Elle a notamment remporté 16 des 20 échanges initiés par son service.

La Lavalloise n'a pas connu le même succès à cet égard. Elle n'a réussi qu'un as et a commis six doubles fautes.

Fernandez, 88e raquette mondiale, n’a pas remporté deux matchs consécutifs dans le tableau principal d'un tournoi de la WTA depuis janvier. Dans la capitale américaine, elle a eu le dessus lors de ses deux matchs de qualification et s'est également imposée face à Bernarda Pera au premier tour, mardi. Elle était la seule Canadienne active en simple depuis l'élimination de Bianca Andreescu en lever de rideau.