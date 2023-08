Les Penguins de Pittsburgh ont annoncé que l'attaquant Jake Guentzel avait été opéré à la cheville droite mercredi. Son état de santé sera réévalué dans 12 semaines.

Au fur et à mesure que Jake continuait et augmentait l'intensité de sa préparation pour la prochaine saison, il devenait de plus en plus évident que sa blessure à la cheville ne guérissait pas de manière satisfaisante pour les Penguins et lui , a mentionné le président des opérations hockey et directeur général des Penguins, Kyle Dubas, dans un communiqué émis vendredi.

Âgé de 28 ans, Guentzel s'apprête à écouler la dernière saison d'un contrat de cinq ans lui rapportant un salaire moyen annuel de 6 millions de dollars américains. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation l'été prochain. En 78 matchs la saison dernière, Guentzel a récolté 36 buts et 37 aides.

Choix de troisième tour des Penguins en 2013, 77e au total, Guentzel a inscrit 197 buts et 217 aides en 453 rencontres dans la LNH. Il a ajouté 58 points, dont 34 buts, en 58 matchs en séries.

Guentzel a aidé les Penguins à remporter la Coupe Stanley dès sa première saison dans les rangs professionnels, en 2016-2017.

En 2022-2023, les Penguins ont été exclus du tournoi printanier pour la première fois depuis 2006.