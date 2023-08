Sept ans de plus pour Tom Wilson à Washington

Les Capitals de Washington ont consenti une prolongation de contrat de 7 ans et 45,5 millions dollars à l’attaquant Tom Wilson.

D'après le site spécialisé CapFriendly, 23 millions de l'entente sont en bonis à la signature.

Maintenant lié à l’équipe jusqu’en 2030-2031 va d’abord écouler, au cours de la saison qui vient, la dernière année du pacte précédent.

La nouvelle entente représente un revenu annuel moyen de 6,5 millions $ par saison sur la masse salariale des Capitals.

Âgé de 29 ans, Wilson a récolté 22 points, dont 13 buts, en 33 matchs en 2022-2023. Sa saison a été écourtée en raison de blessures lui a quand même permis de se classer cinquième chez les Capitals au chapitre des buts et des buts inscrits en avantage numérique.

En 680 rencontres avec Washington, il totalise 128 buts et 167 passes. Il a connu trois saisons de 20 buts ou plus et il ne lui manque que cinq points pour atteindre le plateau des 300.