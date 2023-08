La Coupe du monde des surprises

Des révélations et des déceptions. Des éliminations hâtives et des qualifications inespérées. Décidemment, la phase de groupes à la Coupe du monde féminine en aura fait voir de toutes les couleurs.

Certains croyaient que le soccer féminin n'avait pas la profondeur nécessaire pour disputer une Coupe du monde à 32 équipes, que le calibre de jeu serait alors dilué. La phase de groupes a démontré tout a fait le contraire.

Les amateurs de soccer canadiens ont été particulièrement déçus de voir leur équipe, 7e au classement de la FIFA, être éliminée dès le premier tour, surtout après la conquête de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Mais le Canada n'est pas seul à avoir trébuché. Parmi les vingt meilleures nations au classement de la FIFA, cinq ont déjà plié bagages. Quatre pays qui se retrouvent en deça du 40e rang mondial se sont qualifiés pour les huitièmes de finale : Maroc (72e), Afrique du Sud (54e), Jamaïque (43e) et Nigeria (40e).

Le Maroc est l'une des belles histoires de cette Coupe du monde jusqu'ici. Grâce à une victoire contre la Colombie, liée au match nul de l'Allemagne contre la Corée du Sud, les Marocaines se retrouvent en huitièmes de finale à leur première participation au Mondial.

Les investissements dans le soccer ont été majeurs au Maroc au cours des dernières années et les résultats sont maintenant évidents. Après la 4e place des hommes au Mondial disputé au Qatar en 2022, les femmes deviennent la première nation arabe à se qualifier pour la phase éliminatoire.

La Jamaïque s'est aussi faufilée en huitièmes de finale. Ce scénario n'aurait pas été imaginable il y a quelques années à peine. La Fédération jamaicaine avait choisi de mettre fin au programme féminin en 2010 et c'est finalement Cedella Marley, la fille du célèbre Bob Marley, qui est venue à la rescousse de la sélection.

Ce Mondial aura aussi déjà permis de révéler le talent de la Colombienne Linda Caicedo au monde entier. Âgée de 18 ans seulement, celle qui vient tout juste d'être transférée au Real Madrid a marqué le plus beau but du tournoi jusqu'ici et est véritablement l'une des étoiles montantes du soccer féminin. Son brio aura permis à la Colombie de terminer en tête du groupe H.

Des déceptions

Jamais auparavant l'Allemagne avait été éliminée dès la phase de groupes. C'est finalement ce qui est arrivé.

Pourtant, l'Allemagne avait bien débuté le tournoi en battant facilement le Maroc 6-0, mais la Coupe du monde n'est pas un sprint. Ensuite, la Colombie a battu l'Allemagne 2-1 et le Maroc a finalement vaincu la Colombie 1-0. Le groupe du chaos bref.

Petite parenthèse ici. Dans la défaite, l'Allemande Alexandra Popp a reçu le titre de joueuse du match. On lui a alors demandé de prendre une photo à l'aide d'une perche à égoportrait, quelques minutes seulement après l'élimination hâtive de son pays. Devinez à quel point elle en avait envie. Malaise.

Cette Coupe du monde marque aussi un tournant important dans le monde du soccer. Si l'Américaine Meagan Rapinoe a déjà annoncé qu'elle prendrait sa retraite au terme de cette saison, il y a fort à parier qu'il s'agissait de la dernière Coupe du monde de la Canadienne Christine Sinclair, même si elle n'a rien voulu confirmer. En larmes, la Brésilienne Marta a quant à elle annoncé qu'elle tirait sa révérence sur la scène internationale après l'élimination du Brésil. Une fin abrupte pour ces légendes vivantes.

Gare aux prédictions!

Avec l'élimination du Canada, de l'Allemagne et du Brésil, on pourrait croire que la voie est maintenant libre pour les autres grandes nations.

En toute logique, les États-Unis devraient demeurer les grands favoris après avoir gagné les deux dernières éditions du tournoi. Cependant, les Américaines n'ont certainement pas convaincu depuis le début de ce Mondial. Elles se sont même qualifiées de justesse, terminant 2e de leur groupe. Et attention, il ne faudrait surtout pas sous-estimer la Suède en huitièmes de finale.

L'Espagne n'est pas à négliger non plus, surtout après un début de tournoi incroyable. Avec des victoires faciles de 3-0 contre le Costa Rica et de 5-0 contre la Zambie, les Espagnoles semblaient être en pleine possession de leurs moyens.

Sauf qu'une défaite cuisante de 4-0 contre le Japon lors du dernier match de phase de groupes est venue installer un certain doute. La ballon d'or Alexia Putellas n'a pas impressionné non plus depuis le début de ce Mondial, elle qui n'a toujours pas marqué pour son équipe.

La France, pilotée par Hervé Renard, pourrait se rendre jusqu'au bout, ou du moins, jusqu'en demi-finale, contre l'Angleterre.

Championnes d'Europe en titre, les Anglaises ont été durement touchées par les blessures dans les semaines et les mois précédents la Coupe du monde. Elles prouvent maintenant qu'elles ont la profondeur et le talent nécessaires pour aspirer aux grands honneurs.

Cette Coupe du monde aura démontré jusqu'ici à quel point le niveau du soccer féminin a progressé au cours des dernière année. Les équipes toujours en lice ont établi qu'elles pouvaient rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales. Et si l'une des équipes cendrillons causait la surprise? Tout semble soudainement possible.