Patience avec le CF Montréal, demande Olivier Renard

Alors que la deuxième fenêtre des transferts est sur le point de se fermer dans la MLS, le CF Montréal prône la patience et le développement au détriment du coup d’éclat.

Même si l’organisation avait voulu profiter des dernières semaines afin d’acquérir une vedette établie, ou d’améliorer l’équipe en vue de sa course aux séries, elle n’aurait probablement pas eu le moyen de ses ambitions comme l’avaient le New York City FC, le FC Cincinnati et surtout l’Inter Miami, pour ne nommer qu’eux.

J’ai un budget à respecter. Financièrement, je ne peux pas faire des miracles et aller chercher un joueur désigné si je n’ai pas l’enveloppe budgétaire pour le faire , a indiqué le directeur technique de l’équipe, Olivier Renard, lors de l'entraînement de l'équipe, jeudi.

C’est la raison pour laquelle le onze montréalais s’est contenté d’ajouter le défenseur colombien de 19 ans Fernando Alvarez à son effectif pour pallier le départ de Rudy Camacho, échangé au Crew de Columbus lundi. Camacho avait demandé l’autorisation de quitter le CF Montréal après que d’autres équipes, dont le Crew, aient manifesté leur intérêt.

[Alvarez] a un gros potentiel, a souligné Renard. Nous avons fait le choix d’écouter Rudy, mais nous avions aussi l’envie d’investir en Alvarez.

Cette équipe ne se soucie pas de ton âge. Si tu es bon et prêt à jouer, ils vont te faire jouer , s’est quant à lui réjoui le nouveau venu, présenté pour une première fois aux médias jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Fernando Alvarez s'est adressé aux médias pour la première fois depuis son acquisition par le CF Montréal, jeudi. Photo : Radio-Canada

C’est donc entre les mains d’Alvarez et d’un très jeune groupe que repose la fin de saison du CF Montréal (9-2-12), présentement à un point d’une place provisoire en séries éliminatoires. Bien que l’équipe ait été éliminée d’emblée de la Coupe des ligues, Renard a vu du positif dans les deux rencontres disputées, même dans la défaite de 1-0 subie aux mains du DC United, mercredi dernier.

Avec un peu plus de finition, nous continuions l’aventure dans ce tournoi. Avec qui? Qui était sur le terrain à la fin de ce match? Nathan Saliba, 19 ans, Jules-Anthony Vilsaint et Sunusi Ibrahim, 20 ans, puis Kwadwo Opoku, Bryce Duke et Jonathan Sirois, 22 ans. C’est ça, mon projet , a évoqué Renard.

C’est une fierté que nous ayons battu un record de joueurs issus de l’Académie du CF Montréal à fouler le terrain en même temps lors d’un match tout en ayant une équipe compétitive, même si elle n’est pas première au classement, même si elle a eu de mauvais matchs et même si elle a parfois de la difficulté à marquer , a-t-il ajouté.

Renard s’est montré conséquent envers ses propos en octroyant une prolongation de contrat de trois ans à Sirois, produit de l’Académie, lundi. Le gardien natif de LaSalle a récolté neuf jeux blancs cette saison et s’est véritablement établi comme titulaire, devant James Pantemis.

Il sera un rouage important du plan du CF Montréal et après, peut-être trouvera-t-il preneur en Europe, comme ce fut le cas pour Ismaël Koné, Djordje Mihailovic et compagnie l’an dernier.