Annie Larouche devient présidente de l’Alliance de Montréal

Annie Larouche est devenue, jeudi, la première femme à accéder à la présidence d’une équipe sportive montréalaise en prenant les rênes de l’Alliance au sein de la Ligue Élite canadienne de basketball (LECB).

Celle qui a passé 25 ans dans le giron des Alouettes de Montréal, de meneuse de claque à des postes de gestion de l’équipe de la LCF, Larouche est promue au fauteuil principal après avoir occupé la fonction de vice-présidente des opérations depuis la fondation de l’équipe en 2021.

Ça représente une grande fierté. Je suis surtout privilégiée d’avoir une si bonne équipe autour de moi, tant au sein de mon équipe administrative (de l’équipe) que du côté de la LEBC qui a su m’encadrer et me faire confiance , a d’abord indiqué Annie Larouche en entrevue à Radio-Canada Sports.

Concernant sa place de pionnière en tant que femme à la tête d’une équipe professionnelle au Québec, elle a parlé d’un grand honneur.

C’est un grand honneur. Mais il y a tellement de femmes au Québec qui n’ont peut-être pas le titre de présidente, mais qui jouent un rôle tellement important: France Margaret Bélanger, est présidente Sport et Divertissement du Groupe CH; Julie Gosselin, présidente de Sports-Québec; Dominique Fauteux impliquée dans la F1; ou Joannie Charbonneau qui fait des événements incroyables avec Podium comme on l’a vu en fin de semaine avec Smash et le Beach World Tour.

Les responsabilités de Larouche dans son nouveau titre restent essentiellement les mêmes dans la mesure où l’Alliance est une propriété de la ligue et qu’il n’y avait pas de président en poste avant elle.

On vient tout juste de terminer la saison et on est déjà en planification pour 2024. Il est important de tâter le pouls pour voir ce que l’on a bien fait et ce qui pourrait être améliorer et ainsi mettre des choses en place pour la saison prochaine.

Des annonces importantes devraient suivre au cours des prochaines semaines. La nouvelle présidente souhaite notamment entamer des discussions la Ville de Montréal pour l’utilisation de l’Auditorium de Verdun. Il reste présentement une année à écouler au bail initial de trois ans.

Dans l’immédiat, elle s’implique dans l’organisation du Duel LEBC, le match des Étoiles Est contre Ouest qui aura lieu au Colisée Vidéotron de Québec, le 26 août.

Améliorer l’équipe?

Impossible de passer sous silence le fait que l’Alliance vient de traverser une saison aussi difficile que frustrante tant pour les partisans que pour les dirigeants de l’équipe.

Avec une fiche de 7-13 et la dernière place de la Conférence de l’Est, la formation montréalaise a conclu son calendrier avec une séquence de 4 revers pour se retrouver exclue des éliminatoires.

Je ne veux me servir de cela comme excuse, mais on a eu énormément de blessures. Au total, on a signé 21 joueurs, comparativement à 16 ou 17 sur une année normale. On avait un nouveau joueur presque chaque semaine qui s’intégrait à l’équipe, ce qui n’est pas facile quand tu veux garder une synergie , a expliqué Larouche.

Montréal n’a pas d’amour pour les perdants, ça on le sait. Il y a deux choses qui font en sortent que les gens restent fidèles: d’abord l’expérience à l’Auditorium, le rythme du match, l’action soutenue, la musique. Que l’on gagne ou que l’on perde, ils passent un bon moment.

En ce qui a trait aux défaites, elles ont souvent été crève-cœur. Il nous manque toujours un petit quelque chose. Le talent est là et on n’est pas très loin d’y arriver.

Propriété de la LECB, l’Alliance est l’une des quatre formations contrôlées par la ligue qui comprend 10 équipes. Selon Annie Larouche, la ligue n’a pas l’intention de vendre l’équipe, même à des intérêts locaux dans un avenir rapproché.

Il y a beaucoup d’intérêt et beaucoup d’investisseurs qui sont intéressés à acheter l’équipe. La ligue ne veut pas s’en départir pour l’instant. Ça va rester comme ça pour encore quelques années.