50 athlètes pour le Canada aux mondiaux

Athlétisme Canada a annoncé que la fédération enverra 50 athlètes aux Championnats du monde qui se tiendront à Budapest, du 19 au 27 août.

Il y a beaucoup de force dans le groupe choisi, a dit l’entraîneur Glenroy Gilbert. Si vous regardez les individus qui se sont qualifiés, il y a évidemment de grosses pointures. Nous avons un groupe diversifié et nous nous attendons à ce que les athlètes répondent avec des performances opportunes.

Andre De Grasse, qui a assuré sa place aux essais nationaux, à Langley, dimanche, en remportant le 200 mètres, est inscrit provisoirement au 100 m même s’il a fini neuvième au pays sur cette distance, le week-end dernier.

De Grasse sera aussi du 4x100 m en compagnie de Jerome Blake, Brendon Rodney et Aaron Brown, ses compatriotes avec qui il a enlevé le titre mondial en 2022.

Nous en sommes aux derniers ajustements et nous nous poussons les uns les autres pour nous améliorer, a laissé entendre Brown. Nous connaissons nos faiblesses et nos forces. Nous allons travailler sur nos failles en préparation pour Budapest.

Cela dit, Brown fera l’impasse sur le 100 m, bien qu’il ait couru sous le standard cette année.

Ouvrir en mode plein écran Camryn Rogers, 24 ans, sera à surveiller aux prochains Jeux olympiques. Photo : Gracieuseté : Équipe Canada

Camryn Rodgers représente, évidemment, un grand espoir de médaille, elle qui a mérité l’argent au lancer du marteau en 2022.

J’espère absolument que je vais continuer sur mon élan et surpasser mes accomplissements de l’année dernière, a déclaré la vice-championne du monde. L’an passé, d’avoir pu gagner la médaille d’argent a été tout un privilège. J’ai très hâte d’y retourner et de démontrer tout ce que nous avons fait cette année et tout donner sur la pelouse.

Damian Warner et Pierce Lepage sont parmi les favoris au décathlon. Lepage avait monté sur la deuxième marche à Eugene l’année dernière et c’est lui qui a remporté les grands honneurs du décathlon de Götzis, en mai, devant Warner, champion olympique en titre.

Fort d’une médaille de bronze au 800 m, il y a un an, Marco Arop nourrit aussi des ambitions de podium, tout comme Mohammed Ahmed, médaillé de bronze au 5000 m des mondiaux de Doha en 2019.

Sarah Mitton, malheureuse quatrième au lancer du poids l’an passé, espère quant à elle se reprendre cette année.

Chez les Québécois, Charles Philibert-Thiboutot effectue un retour aux Championnats du monde après avoir réalisé son meilleur temps à vie au 1500 mètres cette année. Une présence en finale serait une belle réussite pour le coureur de 32 ans qui avait été éliminé en demi-finale l’an passé à Eugene.

Son concitoyen de Québec, Jean-Simon Desgagnés, spécialiste du 3000 m steeplechase, en sera quant à lui à son baptême aux mondiaux, à l’instar de Simone Plourde qui a établi le record québécois au 1500 m cette année.

47 autres noms figurent sur une liste d’invités potentiels au rendez-vous hongrois, en fonction de leurs performances lors de mondiaux précédents. Athltétisme Canada estime que de deux à quatre d’entre eux se retrouveront au sein de la délégation nationale, lors de la date limite, samedi.