Des pistes de solutions pour améliorer le soccer féminin au pays

Après la déconvenue du Canada à la Coupe du monde de soccer féminin, les partisans consternés s’interrogent sur les raisons de cet échec. Comment une équipe qui a séduit la nation en gagnant l’or olympique, il y a deux ans, à Tokyo a-t-elle pu être éliminée dans la phase de groupes?

Plusieurs observateurs considèrent que la bataille entre Canada Soccer et l’équipe, au sujet des salaires, des camps d’entraînement et des ressources, pour procurer un environnement professionnel aux meilleures joueuses du pays, est au coeur du problème.

Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente qui est cependant survenu durant le mondial et certains croient que l’amertume et le ressentiment persistent à la suite de négociations difficiles.

D’autres invoquent le fait qu’il n’y a aucune ligue professionnelle de soccer féminin au pays, ce qui force les meilleures Canadiennes à s’expatrier pour jouer.

Le visage de l’équipe nationale depuis deux décennies, la capitaine Christine Sinclair a offert sa propre analyse à la suite de la défaite de 4-0 contre l’Australie, qui a éliminé le Canada, lundi.

Je pense que nous allons continuer de voir des équipes atteindre notre niveau ou nous surpasser si les choses ne changent pas, a dit Sinclair. Si les ressources ne sont pas là, nous allons continuer de reculer. Si ce n’est pas un signal d’alarme, j’ignore ce que c’est.

Notre fédération doit se réveiller quant à l’inexistence d’une ligue professionnelle et de soutien pour nos équipes nationales d’espoirs.

Celles et ceux qui travaillent dans les niveaux mineurs du soccer canadien, d’où émergera la prochaine génération de vedettes, tiennent un discours similaire à celui de Sinclair et sont d’accord pour dire que ce résultat à la Coupe du monde devrait illustrer la façon dont le pays voit et développe ses jeunes joueuses de soccer.

Les jeunes femmes des autres pays dominants jouent tout le temps , a dit Kim Brassor, directrice générale et co-fondatrice de Future Girls Soccer, la seule organisation d’entraîneuses et de joueuses au pays.

Dans certaines académies, il y a des filles qui s’entraînent gratuitement parce qu’elles font partie de l’élite, continue-t-elle. Nous n’avons pas un tel environnement ici. Tout le monde aime le soccer, tous ceux qui jouent aiment le soccer. Mais l’approche est différente.

Brassor, qui a déjà fait partie de la direction du comité féminin de l’Association de soccer de l’Ontario et qui a écrit le livre Reaching for the Rings: A Young Girls Guide to Growing her Game, croit qu’il est temps que le dévouement envers l’excellence continue au hockey soit aussi appliqué au soccer dès le plus jeune âge.

Des joueuses canadiennes à l'entraînement

Tous se dévouent pour que les joueuses s’améliorent, a déclaré Brassor, mais je pense que notre culture doit en faire une priorité afin que nos joueuses soient les meilleures au monde.

Selon Brassor, le succès au niveau international commence avec des entraînements plus intenses et de meilleure qualité dès l’âge de 8 ans.

On ne s’entraîne pas assez et on ne joue pas assez de matchs. Il y a des restrictions quant à ce qu’on leur permet de faire et du nombre d’heures qu’on peut s’entraîner chaque semaine. Si nous regardions certains des autres pays qui sont en progression vers le sommet, je suis certaine que leurs associations de soccer n’imposent pas de telles restrictions.

Le développement est ainsi ralenti estime Brassor. Elle ne prône pas la pratique d’un sport unique pour les jeunes filles mais elle affirme que les meilleures nations de la planète se concentrent exclusivement sur le soccer.

C’est mathématique, c’est le nombre d’heures balle au pied qui compte, indique-t-elle. Peu importe que vous ayez les meilleurs centres d’entraînement au monde. Si vous passez plus de temps sur le terrain que d’autres, vous allez les surpasser.

Manque de terrains et d'entraîneurs qualifiés

Plusieurs organisations désirent donner plus de temps de jeu à leurs meilleures joueuses, mais ce n’est pas toujours possible, faute d’espace.

C’est un grand sujet de préoccupation en Colombie-Britannique, là où Jane Madill est directrice générale du North Shore Girls Soccer Club, l’une des plus anciennes organisations féminines pour les clubs à but non-lucratif du Canada.

Nous vivons avec un manque d'espace dans le sud de la province, a dit Madill. Nous n’avons pas assez de terrains pour répondre à la demande. Le soccer est en croissance sur la côte Ouest, mais nous n’avons pas autant d’espace pour nos enfants que nous, les parents, voudrions financer.

Une fillette s'entraîne.

La qualité des entraîneurs est également une grande source d’inquiétude.

Le Canada et les autres pays qui n’ont pas franchi la phase de groupes à la présente Coupe du monde recevront 2,08 millions de dollars de la part de la FIFA pour soutenir le développement du football dans leur pays.

Brassor et Madill suggèrent que cet argent soit utilisé pour améliorer la qualité des entraîneurs et pour mieux identifier les meilleurs jeunes joueurs et mieux les entraîner. Madill soutient qu’il faut en faire davantage pour que les meilleures joueuses n’abandonnent pas le soccer même si elles n’atteignent le plus haut niveau.

Notre système requiert un entraînement certifié des habiletés, une pensée compétitive et des entraîneurs qui ont la mentalité d’athlètes, et, particulièrement les filles, dit Madill. Il n’y a pas assez d’anciennes joueuses issues du système qui deviennent entraîneuses. Elles pourraient être d’anciennes professionnelles mais aussi d’anciennes universitaires. Mais il n’y a jamais eu de promotion forte ni d’occasions offertes par Canada Soccer pour l’éducation d‘entraîneuses.

Brassor souligne que deux entraîneuses de l’Angleterre ont récemment tenu un camp d’entraînement avec Future Girls Soccer. Elles étaient toutes deux entraîneuses à temps plein, ce qu’on voit très rarement dans le soccer mineur au Canada.

Imaginez le dévouement envers leur art si c’était un travail rémunéré, le temps passé à créer des programmes d’entraînement, à identifier leurs priorités, les forces et les faiblesses de toutes leurs joueuses, a-t-elle suggéré. La réalité dans nos organisations de soccer mineur c’est qu’il y a des bénévoles remplis de bonne volonté et des entraîneurs qui travaillent le jour.

Imaginez s’ils avaient toute la journée pour réfléchir. Que devons-nous faire différemment pour que la forme physique et l’agilité soient au rendez-vous? Nous n’avons pas l’infrastructure financière pour avoir des entraîneurs entièrement dévoués au développement de nos jeunes et je pense que c’est un grave problème.

