Lugentz Dort aura l'occasion de jouer un match de la NBA dans son patelin en octobre.

Il s'agira de l'un des deux matchs préparatoires qui seront présentés en terre canadienne dans le cadre de la neuvième série NBA Canada.

Après avoir grandi et appris à jouer au basketball à Montréal, ce sera une expérience spéciale de jouer un match préparatoire dans ma ville natale. Le Canada, et particulièrement Montréal, compte parmi les meilleurs amateurs de basketball au monde. J'ai très hâte de fouler le court du Centre Bell , a déclaré Dort, via un communiqué de presse.

Les dirigeants des Pistons ont également manifesté leur plaisir à l'idée de venir jouer un match à Montréal.

L'organisation des Pistons de Détroit est très enthousiaste à l'idée de faire partie de la série Canada de la NBA au cours de la prochaine avant-saison et de jouer dans une ville magnifique comme Montréal , a affirmé le directeur général des Pistons, Troy Weaver, dans le communiqué.

Ce sera une expérience agréable pour nos joueurs et nos entraîneurs, et nous avons hâte de présenter le basketball de Détroit à une base d'amateurs canadiens qui est déjà si passionnée de la NBA.

L'autre match dans le cadre de la série NBA Canada aura lieu le dimanche 8 octobre au Rogers Arena à Vancouver et verra les Raptors de Toronto croiser le fer avec les Kings de Sacramento.

Les Kings seront représentés par l'ailier canadienne Trey Lyles, de Saskatoon, et l'entraîneur adjoint Jordi Fernandez, entraîneur en chef de l'équipe masculine senior de basketball.

L'année dernière, les Raptors avaient pris part aux deux rencontres de la série NBA Canada, à Montréal, contre les Celtics de Boston et à Edmonton, face au Jazz de l'Utah.

Selon la NBA, 15 équipes ont participé à 16 matchs préparatoires dans six villes canadiennes dans le cadre de la série d’avant-saison qui a débuté en 2012. Les matchs ont attiré plus de 250 000 spectateurs.

Dans un autre ordre d'idées, les Raptors ont dévoilé le reste de leur calendrier préparatoire. Il comptera trois autres rencontres, dont une contre les Taipans de Cairns, une équipe de la Ligue nationale de basketball de l'Australie, le 15 octobre à Toronto.

Deux jours plus tard, les Raptors seront à Chicago pour se mesurer aux Bulls avant d'accueillir les Wizards de Washington, le 20 octobre.