Messi réussit un autre doublé

Lionel Messi a marqué ses quatrième et cinquième buts à sa troisième présence avec l'Inter Miami, dans un gain de 3-1 contre Orlando à Fort Lauderdale, dans les 16es de finale de la Coupe des ligues mercredi.

L'Inter Miami n'avait enregistré aucune victoire à ses 11 derniers matchs de championnat avant l'arrivée de l'attaquant argentin.

L'équipe a désormais trois victoires en trois matchs dans cette Coupe des ligues, compétition estivale inédite opposant des équipes de la MLS et de la D1 mexicaine.

Messi a conclu deux fois de près, d'abord dès la 7e minute sur une passe de Robert Taylor. Il a contrôlé le ballon de la poitrine et a enchaîné à la volée pour donner l'avantage aux siens.

Orlando a répondu 10 minutes plus tard. César Araujo a repris à l'entrée de la surface une frappe d'Ivan Angulo repoussée par le gardien Drake Callendar.

L'Inter Miami a repris les devants grâce à un tir de pénalité de Josef Martinez à la 51e minute, avant que celui-ci n'offre à Messi son deuxième but à la 72e minute.

La Puce en est donc à cinq buts en trois matchs dans ses nouvelles couleurs.

Avec Messi, tout devient simple, a dit l'entraîneur Tata Martino. Mais on parle d'un joueur qui marque 40 buts par saison au plus haut niveau. Ça fait 18 ans qu'il fait ça. Il a dit qu'il venait ici pour marquer et pour gagner. C'est ce qu'il fait.

Jordi Alba, ancien coéquipier de Messi au FC Barcelone et lui aussi arrivé en Floride cet été, a fait ses débuts à la 64e minute.

L'Inter Miami affrontera le FC Dallas, dimanche, en huitièmes de finale.