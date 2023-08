Félix Auger-Aliassime battu à son premier match à Washington

De retour au jeu après des ennuis au genou, Félix Auger-Aliassime a été vaincu 7-6 (10) et 7-6 (3) par Yosuke Watanuki à l'Omnium Citi, mercredi à Washington.

Troisième tête de série et 12e à l'ATP, le Québécois de 22 ans a été défait en deux heures et 27 minutes par le Japonais de 25 ans, classé 99e au monde.

Dans un match sans bris, le Japonais a pris le contrôle une fois le score à 3-3 dans le deuxième bris d'impasse.

Watanuki a eu l'avantage 32-19 pour les coups gagnants, dont celui qui a mis fin au match, un brillant revers en fond de terrain. En ronde des 16, il sera confronté à Ugo Humbert, 13e tête de série.

Auger-Aliassime disputait son premier match à ce tournoi, ayant obtenu un laissez-passer en première ronde.

Ralenti par des maux de genou, il a aussi été battu au premier tour à Roland-Garros (en juin) et à Wimbledon (juillet), qui étaient ses deux plus récents tournois. Sa dernière victoire remonte au tournoi Lyon, en mai, mais il s'était aussi incliné à son premier match joué aux tournois de Rome (mai) et Madrid (avril).

Félix Auger-Aliassime n'a pas remporté deux matchs de suite depuis le mois de mars, au tournoi d'Indian Wells. Le Québécois avait perdu en quarts de finale face à Carlos Alcaraz.