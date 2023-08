Les Alouettes perdent les services de Julien-Grant et Murray

Les Alouettes ont retrouvé le chemin de la victoire face aux Stampeders dimanche, mais ont perdu les services de deux de leurs meilleurs joueurs.

L’équipe a annoncé que le receveur Kaion Julien-Grant et le secondeur Najee Murray, blessés, allaient s’absenter pour une durée indéterminée. Le premier devrait revenir d’ici quelques semaines, tandis que l’autre est atteint au muscle pectoral et pourrait rater le reste de la présente campagne, selon La Presse canadienne. L’entraîneur-chef, Jason Maas, n’a pas voulu confirmer.

Dans le cas de Murray, c’est une blessure à long terme. C’est tout ce que je dirai , a-t-il laissé savoir.

Le secondeur de 29 ans en est à sa cinquième saison avec les Alouettes. Il totalise sept interceptions et 118 plaqués.

S’il attaque sa réhabilitation comme il attaque les jeux, il sera correct , a poursuivi Maas.

Julien-Grant vit quant à lui l’interruption de sa saison d’éclosion. En six matchs en 2023, il a récolté 486 verges sur réception, au 5e rang de la LCF à ce chapitre. Dimanche, il a été visé neuf fois par le quart-arrière Cody Fajardo, un sommet d’équipe.

Cette année, il a amené son jeu à un tout autre niveau, a indiqué Fajardo. Nous lui avions parlé avant la saison pour lui dire qu’il allait être l’un de nos principaux receveurs. Il a répondu aux attentes. Heureusement, nous devrions le ravoir en fin de saison, lorsque ce sera le plus important.

Il y a un certain nuage gris qui plane sur l’équipe lorsque nous apprenons de telles nouvelles. […] C’est toutefois prometteur, car nous avons des receveurs peu connus, mais si talentueux , a assuré Fajardo.

Du lot, Tyson Philpot devrait notamment voir son rôle croître. Il n’a été visé qu’une fois par Fajardo à son retour au jeu, dimanche. Hergy Mayala et Tyler Snead devraient également recevoir une part du gâteau en attendant le retour des vétérans Reggie White Jr (genou) et Greg Ellingson (bas du corps).

Récidive à Hamilton?

Le groupe amoindri s’est entraîné mercredi et fera de même jeudi, avant de se diriger vers Hamilton pour y affronter les Tiger-Cats samedi.

Lors du seul duel entre les deux formations jusqu’à maintenant cette saison, les Oiseaux avaient terrassé l’équipe ontarienne au compte de 38-12, leur gain le plus convaincant en 2023. L’attaque voudra sans doute répéter l’exploit, mais son chef d’orchestre se méfie.

Du point de vue offensif, c’est toujours plus difficile de jouer une deuxième fois contre une équipe, car elle peut facilement ajuster sa stratégie défensive, a mentionné Fajardo. Chaque fois qu’on joue contre Hamilton, c’est un match physique et serré jusqu’à la fin. Nous sommes chacun au courant de l’importance de ce match en vue des séries.

Pendant que les Argonauts de Toronto (6-0) se dirigent aisément vers le titre de la division Est, Montréal (3-3), Hamilton (3-4) et le Rouge et Noir d’Ottawa (3-4) sont engagés dans une chaude lutte pour le 2e rang. Une victoire des Tiger-Cats leur permettrait de dépasser les Alouettes. Et du côté des Montréalais, un deuxième gain sur un total de trois confrontations cette saison leur assurerait d’avoir l’avantage sur leurs rivaux s’il y a bris d’égalité au terme de la campagne.