Les Canadiens à l’assaut des maillots arc-en-ciel aux mondiaux de Glasgow

La première édition des Championnats du monde de cyclisme UCI commence jeudi à Glasgow, en Écosse. Ces mondiaux comportent 13 championnats du monde regroupés, une première dans l’histoire du cyclisme. Plus de 2600 athlètes se disputeront les 200 maillots arc-en-ciel de champion du monde.

Le Canada envoie une délégation de plus de 130 athlètes à ces Jeux olympiques du cyclisme .

Trois Canadiens s’y présentent en tant que champions en titre : Dylan Bibic (scratch - piste), Mel Pemble (omnium et scratch - C3 femmes) et Carson Mattern (poursuite individuelle et omnium - piste junior).

Voici un survol des Canadiens à surveiller dans les prochains jours à Glasgow.

Cyclisme sur piste

Les plus grands espoirs de médailles sur la piste reposent sur les sprinteuses, c’est-à-dire Kelsey Mitchell, championne olympique de la vitesse individuelle, et Lauriane Genest, médaillée de bronze au keirin aux Jeux de Tokyo.

La Canadienne Kelsey Mitchell remporte son duel contre son amie Lauriane Genest.

Depuis, les résultats sont toutefois mitigés pour les deux sprinteuses, mais Lauriane Genest assure que tout est en place pour de bonnes performances à Glasgow.

Je me sens bien. Je suis dans un très bon état mental, précise Genest depuis Glasgow. Tu veux toujours gagner et faire un podium, mais il y a 10 filles qui peuvent être championnes du monde.

Le principal défi de Genest sera de rester dans ce bon état d’esprit.

J’essaie de ne pas me mettre de pression, d’y aller un effort à la fois. C’est comme ça que j’ai gagné ma médaille à Tokyo. Je dois être en contrôle. Des fois ça va, parfois ça va moins bien, selon les circonstances. Mais depuis quelques semaines, je me sens vraiment bien.

Lauriane Genest, Kelsey Mitchell et Sarah Orban seront sur la piste jeudi pour la vitesse par équipe, où elles pensent se situer entre la 6e et la 10e position.

Aux épreuves d’endurance, le Canadien Dylan Bibic avait surpris le monde du cyclisme, en octobre dernier, en remportant le titre de champion du monde du scratch, à seulement 19 ans.

Dylan Bibic célèbre sa victoire au scratch aux championnats du monde de cyclisme sur piste 2022.

L’Ontarien aura fort à faire pour répéter son exploit, lui qui prendra part à cinq épreuves à Glasgow.

Il sera entre autres de la poursuite par équipe, dès jeudi matin, avec Mathias Guillemette, Michael Foley et Derek Gee. Et l’objectif est clair pour le quatuor.

Le gros objectif c’est de faire Top 8 à la poursuite par équipe. C’est important pour la qualification olympique , précise Guillemette, à la veille de la qualification.

Le Trifluvien l’avoue, la priorité demeure de bien se positionner pour les Jeux de Paris.

« La majorité des coureurs présents sont ici pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Ça change un peu la vibe », reconnaît Guillemette.

De son côté, le quatuor féminin de la poursuite par équipe essaiera de renouer avec le podium des mondiaux pour la première fois depuis 2016.

Vélo de montagne

Le Canadien de 21 ans, Carter Woods, sera l’un des favoris pour l’épreuve de cross-country olympique U23.

Carter Woods remporte la Coupe du monde U23 de Val si Sole, en Italie, en juin 2023.

Woods a signé deux victoires en Coupe du monde U23 cette saison et il est monté sur le podium deux autres fois, en huit épreuves.

Il sait que l’attention sera sur lui. C’est d’ailleurs son plus grand défi, ne pas se laisser déranger par les attentes.

Les mondiaux, c’est toujours difficile. On se met tellement de pression pour une seule course, reconnaît Woods. J’ai toujours eu de la difficulté à gérer cette pression aux championnats du monde.

J’ai l’impression d’avoir quelque chose à prouver cette année. C’est stressant, mais je suis prêt. Ma préparation a été excellente et j’ai une grande confiance. Ce serait un honneur d’être couronné champion du monde.

Les sœurs Holmgren ont remporté les premières médailles de l'histoire du Canada aux mondiaux de cyclo-cross.

Également à surveiller en vélo de montagne, les jumelles Isabella et Ava Holmgren. Elles ont marqué l’histoire du cyclo-cross canadien avec un doublé au Championnat du monde, en février dernier. Les deux sœurs s’aligneront à l’épreuve du cross-country olympique junior.

Sur ses réseaux sociaux, Maghalie Rochette blague en disant qu’elle a eu une clause grand-mère . C’est que, malgré des derniers mois marqués par des maux de dos, elle a été sélectionnée pour les épreuves de vélo de montagne à assistance électrique (elle a remporté l’argent aux mondiaux de Mont Ste-Anne 2019 dans cette épreuve) et de cross-country marathon.

Une intervention, subie il y a trois semaines, semble avoir réglé son problème de dos. Sa condition physique n’est toutefois pas optimale.

C’est pourquoi elle a décidé de prendre les grands moyens en vue des mondiaux : se rendre à Édimbourg, en Écosse, depuis l’aéroport de Dublin, en Irlande… à vélo.

Un périple de quatre jours de plus de 400 km qui la mènera au départ du cross-country marathon, dimanche. Cette aventure lui permettra de se mettre dans un état d’esprit de compétition, espère-t-elle.

Épreuves de BMX

En BMX, on pourrait voir une Canadienne sur le podium. Molly Simpson, 20 ans, en est à sa première saison de Coupe du monde au niveau Élite et déjà, elle flirte avec le podium régulièrement.

Molly Simpson termine 4e de la Coupe du monde de Sakarya, en Turquie (3 juin).

Et ses ambitions sont grandes pour les championnats du monde.

Un podium serait exceptionnel ! Je crois fermement que je peux y prétendre , mentionne-t-elle à Radio-Canada Sports.

Malgré son jeune âge, elle a déjà l’expérience de la pression. L’année dernière, elle se présentait comme l’une des favorites pour l’épreuve U23 des mondiaux et il a répondu aux attentes en récoltant la médaille de bronze.

Cette expérience a été bénéfique, admet-elle. J’étais l’une des favorites et de bien gérer cette pression, les attentes, c’était mon but. Ça me donne une confiance supplémentaire pour cette année.

Son approche pour la course est simple : je dois me dire, fais ta sortie du mardi matin, rien de plus !

Si elle y parvient, Molly Simpson pourrait devenir la première Canadienne à remporter une médaille aux mondiaux Élite dans la course de BMX. Tory Nyhaug est le seul autre Canadien médaillé dans cette épreuve aux mondiaux Élite. Il avait récolté l’argent en 2014.

Cyclisme sur route

Le Canada envoie deux équipes imposantes lors des épreuves sur route : six femmes et sept hommes.

Chez les femmes, Olivia Baril et Simone Boilard devraient être les deux leaders de l’équipe canadienne. Baril connaît une excellente en Europe, ayant entre autres terminé 7e du contre-la-montre lors de la dernière étape du Tour de France féminin.

Olivia Baril, à gauche, sur la deuxième marche du podium après l'épreuve sur route des championnats canadiens de cyclisme, en compagnie d'Alison Jackson (or) et Simone Boilard (bronze).

Alison Jackson sera à surveiller, elle qui pourrait brouiller les cartes, comme elle l’avait à Paris-Roubaix, en avril dernier.

Chez les hommes, Hugo Houle et Guillaume Boivin n’avaient pas encore la confirmation au moment de discuter avec Radio-Canada Sports, mais ils seront certainement des coureurs protégés .

Hugo Houle et Guillaume Boivin à l'entraînement.

Moi c’est sûr que je vais là pour faire un résultat, lance Boivin, sans hésiter. C’est l’une de mes plus grosses opportunités de l’année.

J’ai beaucoup d’envie, j’ai confiance d’avoir de bonnes jambes après le Tour et le parcours me convient. Let’s go on y va à 100% et le pire qui puisse arriver c’est qu’on fasse un bon résultat , ajoute Boivin en riant.

De son côté, Hugo Houle voudra être agressif. Je veux faire un beau résultat, c’est pour ça que j’y vais. Je ne cacherai pas que je vais être offensif et prendre mon opportunité.

Le positionnement sera la clé de cette course sur route, autant chez les hommes que chez les femmes. Le parcours est très technique avec de nombreux virages sur le circuit urbain (10 tours - 14,3 km).

Et s’il pleut, ça va complètement changer la course, renchérit Boivin. Il doit y avoir 300 000 virages (!!!).

Et de la pluie dans cette partie du monde, ce n’est pas chose rare.