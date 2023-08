Un pas de recul nécessaire pour Dominique Ducharme

Lors de son court passage comme entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme a connu le meilleur, en se rendant en finale de la Coupe Stanley, mais aussi le pire avec un début de saison 2022 désastreux.

Les Golden Knights de Vegas donnent une deuxième chance au Québécois, qui fera partie de l’équipe de Bruce Cassidy comme entraîneur adjoint lors de la saison qui s'amorcera en octobre prochain.

Dans le balado Tellement hockey, Dominique Ducharme avoue être serein avec le chemin qu’il a parcouru depuis son congédiement, en février 2022.

Je suis vraiment content d’où je suis présentement, souligne le nouvel entraîneur adjoint. Je savais qu’avec la façon dont ça s’est déroulé à Montréal, les moments forts qu'on a eus, puis ce à quoi on a fait face après, je n'ai pas eu le temps de m'établir comme entraîneur-chef. Je savais que je devais prendre un pas de recul, et pouvoir le faire avec eux [les Golden Knights de Vegas, NDLR], avec une équipe qui est très compétitive, c’est une opportunité parfaite.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Ducharme souligne aussi qu’il se reconnaît dans le parcours de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy.

Publicité

C’est un entraîneur qui est passé par le même cheminement que moi, analyse Dominique Ducharme. Bruce, il était entraîneur-chef à Washington pendant un an et demi, deux ans. Et ça ne s'était pas très bien passé. Il a pris quelques années pour redevenir entraîneur-chef avec les Bruins. Pour moi, c'est une bonne personne avec qui travailler.

Le Lanaudois d’origine est aussi heureux de s’envoler vers l’ouest, pour voir autre chose et d’autres façons de travailler .

Fait cocasse, Dominique Ducharme est le dernier entraîneur à avoir battu les Golden Knights de Vegas en séries éliminatoires et plusieurs joueurs de l’époque sont toujours dans la formation.

D’ailleurs, lors de son entrevue d’embauche, on lui a demandé quels avaient été les éléments clés de sa réussite en 2021.

Pour l'entrevue complète :