Simone Plourde court vers de nouveaux sommets

Les chemins vers l’excellence sont souvent pleins de surprises. La spécialiste du 1500 m Simone Plourde l’a découvert après une décennie à dévaler les pistes… de ski alpin!

Dans moins de deux semaines, la jeune femme, qui fêtera ses 23 ans le 8 août prochain, participera à ses premiers Championnats du monde d’athlétisme, à Budapest, en Hongrie.

J’ai moi-même de la misère à réaliser tout ce qui m’arrive en ce moment. Ç’a été une année remplie d’émotions. Ce n’était pas un objectif établi en début d’année de faire les Championnats du monde. On ne pensait pas que ç’allait être réaliste. Mais avec ma progression, c’est devenu de plus en plus envisageable , a reconnu Plourde en entrevue à Radio-Canada Sports.

Cadette de trois enfants au sein d’une famille de skieurs, elle suit le clan dans la pratique de ce sport de glisse où elle démontre quelques habiletés.

Au bout d'une décennie à participer à des épreuves de slalom et de slalom géant jusqu’à l’échelle provinciale, Simone réalise que sa carrière sur les planches plafonne.

La révélation

C’est en faisant du jogging et un peu de cross-country avec son père qu’elle découvre le plaisir et l’aisance qu’elle a à courir.

On a fait du cross-country en montagne à Saint-Sauveur et au Grand Prix des Couleurs de Tremblant. C’est en prenant part à ces compétitions que j’ai remarqué que j’avais un certain potentiel et un cardio qui sortait un peu de la norme pour quelqu’un qui ne s’entraînait pas à la course.

À 16 ans, sur les conseils de Nathalie Robitaille, codétentrice du record québécois au relais 4 x 400 m entre 1989 et 2012 et amie de sa mère, elle s’enrôle au Club des Vainqueurs à Montréal.

Dans ce qui n’était que de niveau récréatif, elle se découvre une réelle passion pour la course à pied au point où elle accroche ses skis pour de bon.

Pendant sa première année au club, elle ne s’entraîne que deux fois par semaine avant de passer à la classe supérieure avec 5 à 6 séances par semaines, avec deux entraînements d’intervalles entrecoupés de jogging, de musculation.

En janvier 2018, afin de s’entraîner avec des coéquipières de son niveau et de son âge, elle a déménagé ses pénates au Club St-Laurent Sélect.

Sous l’œil averti de l’entraîneur Samuel Marion, entraîneur de l’année d’Athlétisme Québec en 2019, les succès arrivent rapidement sur la scène provinciale. Puis en janvier 2020, c’est à Boston qu’elle signe le résultat qui va tout changer.

J’y ai couru un Mile (en salle), la distance américaine de prédilection, en un temps assez rapide de 4 min 42 s. C’est ce qui m’a ouvert la porte des États-Unis et de la NCAA.

Après une année à l’Université Brigham Young (BYU), elle passe ensuite à l’Université de l’Utah, d’où elle vient d’obtenir un diplôme en kinésiologie.

L’équipe (d’athlétisme) à BYU était extraordinaire, certainement parmi les trois meilleures aux États-Unis. J’y ai eu de très bonnes partenaires d’entraînement et un coach talentueux qui m’ont aidé à m’améliorer. Mais c’est à l’Université de l’Utah où tout a vraiment cliqué pour moi , a-t-elle tenu à souligner.

Simone Plourde à l'arrivée d'une épreuve. Photo : Simone Plourde- Photo Christian Martin

C’est aussi sur le circuit de la NCAA qu’elle a connu la course dont elle est la plus fière à ce jour.

C’est ma victoire, ce printemps, sur 1500 m aux championnats Pac-12. Je n’étais pas parmi les favorites. Je me suis retrouvée à l’avant du peloton dès le départ et, contre toute attente, j’ai couru devant du début à la fin.

Les commentateurs n’ont pas mentionné mon nom une seule fois durant la course pensant que j’allais me faire devancer. Non seulement j’ai été capable de gagner, mais j’ai également établi le record du Québec (4 min 9 s 48/100e) pour la première fois cette saison. J’ai ensuite amélioré mon record en 4:06;86 , a rappelé Plourde, qui avait signé l’exploit avec des chaussures à crampons empruntées à une amie.

La compagnie aérienne américaine qui l’amenait à Montréal avait égaré son bagage lors d’une escale à Denver.

Une bonne santé

Après deux années sur le circuit de la NCAA et fraîchement diplômée en kinésiologie, elle a joint les rangs de Union Athletics, un club professionnel basé à Portland, en Oregon. C’est là qu’elle peaufine sa préparation pour les mondiaux.

Plourde souligne à grands traits le fait qu’elle soit restée en santé et loin de toute blessure pour expliquer ce qui s’avère un essor remarquable.

La course est un sport qui exige énormément de patience et de constance à l’entraînement. Le fait de ne pas avoir été blessée durant mon parcours et de rentrer de très bons blocs d’entraînement, année après année, c’est tout ce travail qui s’avère fructueux cette année.

Elle reconnaît toutefois que la ligne est très mince entre une préparation optimale et le surentraînement qui peut conduire à une blessure.

Ça requiert une très bonne écoute de son corps pour savoir quand il faut arrêter et quand on est capable de continuer. Je ne dis pas que je maîtrise cela à la perfection. Une blessure reste parfois inévitable. J’ai eu la chance d’avoir des entraîneurs très patients qui ne m’ont pas poussé à progresser trop rapidement.

Si elle affirme ne pas être du genre à avoir des idoles rattachées à son sport, elle reconnaît que les conseils venant de Gabriela Stafford ont pris la forme d’un réel mentorat.

Je lui ai souvent parlé au téléphone. En janvier, je ne savais pas trop ce que je voulais faire entre retourner sur la NCAA pour ma dernière année d’éligibilité et passer au prochain niveau (professionnel). Elle était passée par là. Elle m’a aidé à faire mon choix.

C’est juste du positif. Je suis à une étape de ma saison où je n’ai plus rien à perdre. On se le répète souvent avec mon entraîneur. Ce n’était pas dans les plans de se qualifier. Maintenant que c’est là, j’ai super hâte de vivre cette expérience et de comprendre ce que c’est de compétitionner sur cette scène-là.

Avec les Jeux olympiques l’année prochaine, j’aurai une meilleure connaissance du travail requis durant la prochaine année pour faire de mon mieux et, on l’espère, faire la finale au 1500 m et rapporter des points pour le Canada.

Simone Plourde, médaillée de bronze, avec sa grande tante Jocelyne et sa grand-mère Bertrande (à droite) aux Championnats canadiens U20, en 2019. Photo : Simone Plourde - Facebook

En attendant, au moment où Simone prendra place sur la ligne de départ à Budapest, elle aura une pensée pour une personne qui lui était très chère.

Il y a toujours quelqu’un à qui je pense chaque fois que je prends un départ. C’est ma grand-mère Bertrande qui est décédée il y a trois ans. C’est quelqu’un qui m’encourageait beaucoup dans mon sport, qui a toujours été là pour moi et qui voyait mon potentiel. Elle est de celles qui m’ont encouragé à aller aux États-Unis pour vivre ma passion.

Alors, à vos marques…