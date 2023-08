Linda Caicedo, la nouvelle étoile du soccer féminin

Linda Caicedo connaissait déjà un début de carrière impressionnant, mais à la Coupe du monde, elle est en train de se révéler au monde entier. À 18 ans seulement, la Colombienne est soudainement devenue l'une des plus grandes vedettes du soccer féminin.

À son premier Mondial, elle a connu un début de tournoi de rêve. Deux matchs, deux victoires et deux buts, pour permettre à son pays de s'emparer de la tête du groupe H.

Linda Caicedo a marqué le but du tournoi jusqu'ici dans une victoire surprenante de 2-1 contre l'Allemagne, deux fois championne du monde. La séquence a fait le tour du monde et la Colombienne est instantanément devenue le sujet de l'heure.

Les débuts de la joueuse en Coupe du monde ne sont pas sans rappeler ceux de Marta. En 2003, à 18 ans aussi, la Brésilienne avait inscrit deux buts à ses deux premiers matchs. Caicedo est en pleine éclosion au moment même où Marta a annoncé qu'elle prenait sa retraite internationale à la suite de l'élimination du Brésil dès la phase de groupe.

Le talent de Caicedo est indéniable, mais ses accomplissements sont d'autant plus impressionnants quand on connaît ce qu'elle a dû traverser pour se retrouver aujourd'hui à la Coupe du monde.

En 2019, elle se trouvait déjà au sommet des buteuses de la Ligue Aguila Femenina, la ligue professionnelle féminine en Colombie. À 14 ans seulement, elle a fait ses débuts en sélection nationale. Elle était alors vouée à un brillant avenir, mais en mars 2020, tout a basculé quand elle a reçu un diagnostic de cancer des ovaires. Elle n'avait que 15 ans.

Elle a alors subi une chirurgie, avant d'amorcer six mois de chimiothérapie. Quelques jours seulement après s'être fait dire qu'elle était officiellement en rémission, elle était de retour à l'entraînement avec son équipe.

En février dernier, peu de temps après avoir fêté ses 18 ans, elle a signé un contrat avec le mythique club espagnol, le Real Madrid.

Sa popularité, particulièrement en Colombie, est montée en flèche au cours de la dernière année. En juillet dernier, la Colombie a perdu en finale de la Copa America féminine contre le Brésil. Malgré la défaite, Caicedo a été nommée joueuse du tournoi grâce, notamment, au but gagnant marqué en demi-finale contre l’Argentine.

Linda Caicedo, de la Colombie, reçoit le trophée de joueuse du tournoi après la finale de la Copa America, en 2022.

En août 2022, à la Coupe du monde des moins de 20 ans présentée au Costa Rica, elle a aussi marqué deux buts pour sa sélection. Puis, en octobre, elle a participé à la Coupe du monde des moins de 17 ans, en Inde, où elle a terminé à égalité en tête des meilleures buteuses du tournoi.

Un énorme volume de jeu, en très peu de temps. Aussi exceptionnelle soit-elle, disputer quatre tournois majeurs en moins de 12 mois est extrêmement demandant.

Il y a quelques jours, elle a semblé ressentir un malaise lors d'une séance d'entraînement. Elle a cessé de courir, se tenant la poitrine, mais elle a tout de même affronté l'Allemagne. Sauf qu'à la 85e minute du match, on a pu l'apercevoir tomber sur ses genoux, puis allongée, visage contre la pelouse. Lorsqu'elle a repris ses esprits, elle a fait signe qu'elle était en mesure de poursuivre.

Le personnel médical et les entraîneurs de la Colombie se sont montrés rassurant, affirmant que Caicedo était seulement fatiguée et stressée. L'entraîneur-chef, Nelson Abadia, a confirmé que la joueuse était à 100 % et qu'elle affronterait le Maroc lors du dernier match de la phase de groupe.

Ces images ont évidemment suscité beaucoup d'inquiétude et de questionnements, surtout quand on connaît l'historique médical récent de la jeune athlète.

Il est évident qu'il serait difficile pour la Colombie de se priver de Linda Caicedo, mais à quel prix?