L’ancien gardien de l’Italie Gianluigi Buffon prend sa retraite à 45 ans

À l'âge de 45 ans et après une carrière qui comprend un titre de champion du monde avec l'Italie, une longue liste de trophées avec la Juventus et de nombreuses années où il était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but au soccer, Gianluigi Buffon a annoncé mercredi qu'il prenait sa retraite.

Buffon, qui avait encore une saison à son contrat avec Parme en Serie B, quitte donc le sport dans l'équipe avec laquelle il avait commencé sa carrière professionnelle il y a près de trois décennies.

C'est tout, les amis! Vous m'avez tout donné. Je vous ai tout donné. Nous l'avons fait ensemble , a-t-il écrit sur Instagram.

L'apogée de la carrière de Buffon a eu lieu lors de la Coupe du monde de 2006. Il n'avait accordé que deux buts au en sept matchs avec la Squadra Azzurra.

Publicité

Aucun de ces deux buts n'a été marqué par des adversaires en phase de jeu en mouvement. L'un était un but contre son camp de son coéquipier Cristian Zaccardo, et l'autre était d'un tir de pénalité de Zinédine Zidane en finale.

J'ai côtoyé Buffon pendant 25 ans, d'abord avec la Juve, puis avec l'équipe nationale, son excellence comme joueur et comme homme , a dit l'ancien sélectionneur Marcello Lippi, tout en disant croire que l'ancien footballeur devrait accepter un poste avec l'équipe nationale.

À Turin, Buffon a été le pilier de 10 titres de Serie A et est resté au club même après le scandale du Calciopoli de 2006, qui a vu l'équipe être reléguée en Serie B. Il a aidé les Bianconeri à remporter la deuxième division un an après le titre de la Coupe du monde.

Une légende accroche ses gants aujourd'hui , a déclaré la direction de la Juventus sur les réseaux sociaux.

Nous n'oublierons jamais tes arrêts, tes sourires et ton caractère. Merci et félicitations pour une incroyable carrière.

Le seul grand titre qui manque à la carrière de Buffon est la Ligue des champions, dont il a perdu trois finales avec la Juventus, contre l'AC Milan en 2003, contre le FC Barcelone en 2015 et contre le Real Madrid en 2017.

Il a quitté la Juventus pour le Paris Saint-Germain en 2018, avant de revenir au club turinois un an plus tard en tant que remplaçant de Wojciech Szczesny. Il a ensuite fait un retour sentimental à Parme en 2021.