En 2025, les Championnats du monde de luge auront lieu à Whistler

Luge Canada a confirmé mercredi que la Fédération internationale (FIL) avait accordé à la station de Whistler, en Colombie-Britannique, les 53es Championnats du monde, du 6 au 8 février 2025.

Le Canada avait été retenu pour accueillir les Championnats du monde de 2021. Cependant, à cause des restrictions sur les voyages internationaux résultant de la pandémie de COVID-19, la haute direction de la FIL et la fédération canadienne avaient pris la décision de remettre le projet.

Luge Canada et le Centre des sports de glisse de Whistler ont la réputation de présenter des événements de premier ordre, en apportant une attention particulière aux conditions de la piste et aux détails les plus fins de l’organisation , a dit Einars Fogelis, président de la FIL .

Nous avons hâte à cette 53e édition des Championnats du monde de la FIL au Canada, début février 2025, et à court terme à la Coupe du monde sur la piste des Jeux olympiques de 2010.

En effet, la Coupe du monde de luge se tiendra du 14 au 16 décembre prochain sur la piste à 16 virages de Whistler.

En plus d’accueillir les épreuves des JO en 2010, le Centre des sports de glisse de Whistler est régulièrement au programme de la Coupe du monde. Elle a aussi servi de cadre aux Championnats du monde de luge en 2013, aux mondiaux de bobsleigh et de skeleton en 2019 et à plusieurs compétitions internationales pour les athlètes en développement dans les trois disciplines de glisse sur glace.

Les installations jouent maintenant un rôle de premier plan dans la formation des athlètes de glisse canadiens, à tous les niveaux de compétition.