Vladimir Tarasenko impatient de se joindre aux Sénateurs

Les Sénateurs d'Ottawa ont une équipe jeune et stimulante et Vladimir Tarasenko veut faire partie de ce qu'il considère comme un futur excitant.

Tarasenko, qui a récemment signé un contrat d'un an et de 5 M $ US avec les Sénateurs, a considéré plusieurs options, mais a pensé qu'Ottawa lui offrait la meilleure opportunité.

J'aime que ce soit une jeune équipe qui a soif de vaincre , a-t-il déclaré aux médias Tarasenko, mardi, par visioconférence. Avec le changement de propriétaire et en parlant à l'entraîneur-chef, au directeur général et aux joueurs, ils ont vraiment l'air prêts à passer au prochain niveau, et je veux faire partie de l'aventure, du moins pour une année de plus.

L'athlète a aussi évalué Ottawa comme une bonne ville pour sa famille. Ce sera la première fois que Tarasenko jouera dans un marché canadien et il sait que cela signifie qu'il sera encore plus observé des médias et partisans.

Tarasenko a mentionné être non seulement prêt pour ce défi, mais qu'il a également hâte de le relever.

Nous sommes excités à l'idée de pouvoir jouer au Canada , a-t-il déclaré. Nous avons entendu des histoires et à quel point les gens aiment le hockey au pays.

Le départ d'Alex DeBrincat dans un échange avec les Red Wings de Detroit avait laissé les Sénateurs dans le besoin pour un attaquant sur leurs deux premiers trios, pouvant jouer d'importantes minutes. Tarasenko pense pouvoir faire mieux que cela.

L'ailier n'est peut-être plus au niveau qu'il était il y a deux ans, lorsqu'il a inscrit des sommets personnels en carrière avec 48 aides et 82 points, mais il sera un ajout de taille aux deux premiers trios des Sénateurs, comptant Brady Tkachuk, Tim Stutzle, Claude Giroux, Josh Norris et Dominik Kubalik.

Drake Batherson voudra aussi faire sa place au sein de ce groupe, ce qui rendra les choses intéressantes au cours de la saison.

Les Sénateurs ont raté les séries éliminatoires par six points la saison dernière, mais l'équipe a attiré plusieurs regards, dont celui de Tarasenko.

C'est vraiment excitant d'avoir de la compétition devant toi , a dit l'attaquant. J'ai vraiment hâte de faire partie du groupe et peut-être même partager mon expérience des dernières années pour aider l'équipe à passer au prochain niveau, c'est-à-dire gagner plus de matchs et faire les séries.

Tarasenko a marqué un total de 18 buts et 32 aides la saison dernière, avec les Blue de Saint Louis et les Rangers de New York. En sept matchs de séries, contre les Devils du New Jersey, il a inscrit trois buts et une aide.

Vladimir est un buteur naturel , s'est exprimé le directeur général des Sénateurs Pierre Dorion dans un communiqué de presse lorsque l'équipe a mis sous contrat l'attaquant la semaine dernière. C'est un joueur dynamique qui peut marquer de n'importe où en zone offensive. Il est aussi sous-estimé comme fabricant de jeu.

C'est un joueur établi en saison régulière et en séries. Nous sommes choyés d'ajouter un joueur de ce calibre à notre formation.

Tarasenko a remporté la Coupe Stanley avec les Blues en 2018-19.