Omnium Banque Nationale : état des forces canadiennes

Est-ce qu’un Canadien ou une Canadienne triomphera, le 13 août, à l’Omnium Banque Nationale? La chose, bien que possible, semble pour le moment hautement improbable.

Pourquoi? D’abord, sans vouloir être défaitiste, aucun représentant de l’unifolié n’aborde vraiment le tournoi avec un trop-plein de confiance. Ce qui ne veut pas dire que leurs parcours seront inintéressants.

C’est pourquoi Radio-Canada Sports vous présente ce survol des principales têtes d’affiche engagées dans le tournoi.

Félix Auger-Aliassime, 12e à l’ ATP

C’est la saison la plus difficile de la jeune carrière de Félix Auger-Aliassime.

Après avoir atteint le 4e tour à Melbourne en janvier, sans toutefois offrir un jeu de grande qualité, la pépite québécoise n’a pas été en mesure de retrouver le rythme haletant qu’il avait maintenu en fin de saison dernière, quand il a remporté trois tournois de suite.

Félix Auger-Aliassime Photo : Associated Press / Aurelien Morissard

Depuis le début de l’année, il n’a atteint que deux fois les quarts de finale, en plus de s’incliner au premier tour à Roland-Garros et à Wimbledon.

Ralenti par la maladie en France et par un genou capricieux, Félix Auger-Aliassime avait subi la défaite à six de ses sept derniers matchs avant son retour à la compétition à Washington.

L’an dernier, à Montréal, FAA avait vu son parcours s’arrêter en quarts de finale, sèchement éliminé par le Norvégien Casper Ruud. Il a donc plusieurs points de classement à défendre.

À Toronto, Auger-Aliassime n’a jamais franchi le 2e tour.

Milos Raonic, 546e à l’ ATP

Le grand serveur a laissé le monde du tennis dans le brouillard pendant près de deux ans, de 2021 jusqu’au printemps 2023. Plusieurs le croyaient à la retraite, mais le colosse hibernait plutôt.

Il est revenu au jeu sur gazon, où il a remporté deux de ses quatre matchs.

Raonic a annoncé son intention de jouer aux tournois de Wimbledon, de Toronto et aux Internationaux des États-Unis. La suite de sa carrière est moins claire et plusieurs indices laissent présager que les trois tournois mentionnés constituent une sorte de tournée d’adieu.

Milos Raonic exprime sa joie d'être qualifié pour la finale de la Coupe Rogers à Montréal en 2013 Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

L’ancien numéro 3 à l’ ATP avait atteint la finale du tournoi canadien, à Montréal, en 2013.

Celui qui s’est aussi qualifié deux fois pour les quarts de finale à Toronto y jouera pour la première fois depuis 2018, et sans doute pour la dernière.

L’homme au service de feu n’est pas reconnu pour son exubérance et son trop-plein d’émotions sur le terrain ou devant la presse. Reste que ce dernier passage devant parents et amis pourrait ne pas le laisser de glace.

Vasek Pospisil, 167e à l’ ATP

Vasek Pospisil a rendu de fiers services à Tennis Canada au fil des années, notamment en Coupe Davis. Il a logiquement été récompensé par un laissez-passer pour le tournoi.

Vasek Pospisil Photo : afp via getty images / JACK GUEZ

Le Vancouvérois n’a disputé qu’un seul match en tableau principal de tournois de l' ATP cette année, une défaite au premier tour des Internationaux d’Australie subie aux mains de Félix Auger-Aliassime.

Cet hiver, il a pris une pause de cinq mois des terrains pour des raisons de santé. Il n’a pas gagné depuis son retour, s'inclinant au passage au premier tour Challenger de Granby en juillet.

Reste que Pospisil, 33 ans, est toujours à son mieux devant un public acquis à sa cause. Il n’a rien à perdre à tenter de relancer sa saison, et sa carrière, à Toronto.

Gabriel Diallo, 140e à l’ ATP

L’année dernière, Gabriel Diallo avait impressionné au premier tour des qualifications à l’Omnium Banque Nationale en prenant la mesure de l’Australien James Duckworth, alors classé 62e à l’ ATP .

Gabriel Diallo Photo : Getty Images / ALFREDO ESTRELLA

Il a enchaîné avec un titre à Granby, des débuts en Coupe Davis et le grand saut des rangs universitaires au tennis professionnel.

Il roule depuis sa bosse principalement dans les tournois Challengers. À 21 ans, le géant de 2,03 m (6 pi 8 po) est entraîné par Martin Laurendeau et il fera ses débuts en tournoi Masters 1000 à Toronto.

Alexis Galarneau, 192e à l’ ATP

Le sourire d’Alexis Galarneau a illuminé la salle de presse montréalaise de l’Omnium Banque Nationale en 2022. Le Lavallois y a fait ses débuts avec une défaite honorable contre le Bulgare Grigor Dimitrov.

Alexis Galarneau au tournoi de Granby Photo : Sarah-Jäde Champagne / Tennis Canada

Un an plus tard, le voilà de retour dans le tableau principal, après une saison passée dans les tournois Challengers, dont un premier titre au tournoi de Granby.

Comme Diallo, il a fait ses débuts en Coupe Davis l’an dernier. Il est rapide et son jeu est solide en fond de terrain. Reste à voir où se situe son niveau contre des adversaires beaucoup mieux classés que lui.

Bianca Andreescu, 44e à la WTA

Montréal est un peu comme une troisième maison pour Bianca Andreescu, après Toronto et la Roumanie natale de ses parents. Elle aime l’ambiance et la passion des amateurs de tennis d’ici.

Bianca Andreescu est sacrée championne de la Coupe Rogers à Toronto après l'abandon de Serena Williams. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

À son dernier passage au tournoi montréalais, en 2021, l’Ontarienne s’était inclinée au troisième tour devant Ons Jabeur, cette même Ons Jabeur, qui l’a aussi sortie au troisième tour du tournoi de Wimbledon en juillet.

Andreescu se dit en santé, ce qui n’a pas toujours été le cas, et en confiance, mais elle manque cruellement de victoires. Elle s’est d’ailleurs inclinée au premier tour du tournoi de Washington, son premier de l’été sur le dur.

Elle a remporté seulement la moitié de ses matchs cette saison, ce qui explique, en partie, sa 44e position au classement. La joueuse de 23 ans a remporté le tournoi à Toronto en 2019.

Leylah Annie Fernandez, 88e à la WTA

Quand on ouvre la page de Leylah Annie Fernandez sur le site de la WTA , on y lit qu’elle est 21e au classement. C’est à la fois vrai et faux.

Vingt-et-unième, c’est son classement en double, résultat notamment de ses finales à Roland-Garros et à Miami avec sa partenaire américaine Taylor Townsend.

Leylah Annie Fernandez Photo : AP / Alberto Pezzali

En simple, c’est moins intéressant. Entre les tournois d’Auckland, en janvier, et celui de Washington cette semaine, la gauchère n’a pas été en mesure de remporter deux matchs de suite dans un tableau principal d’un tournoi de la WTA .

Si Fernandez semble mieux jouer devant de grandes foules, elle n’a pas connu un énorme succès au Canada, avec une seule victoire en trois présences au tableau principal.

Comme Andreescu et Rebecca Marino, elle doit sa présence dans le tournoi à un laissez-passer de Tennis Canada.

Rebecca Marino, 90e à la WTA

Rebecca Marino a atteint le troisième tour à son dernier passage au tournoi de Montréal, en 2021. Répéter ce résultat serait une belle réussite pour la Vancouvéroise de 32 ans, battue dès le premier tour l’an dernier.

Rebecca Marino Photo : Getty Images / Mike Hewitt

Elle a atteint les quarts de finale d’un tournoi sur gazon en juin à Birmingham, mais elle a été battue d’entrée lors des trois premiers tournois du grand chelem de la saison.

Eugenie Bouchard, 223e à la WTA

L’étoile d’Eugenie Bouchard a certes pâli depuis sa finale à Wimbledon en 2014, mais la Québécoise effectue un retour au tournoi après cinq ans d’absence.

Eugenie Bouchard Photo : Getty Images / Arun Sankar

Des ennuis de santé, notamment une blessure à une épaule, l’ont éloignée des terrains pendant de longs mois au cours des dernières années.

Bouchard n’a réussi à se classer pour aucun tournoi du grand chelem cette saison. Elle bénéficie d’un laissez-passer offert par Tennis Canada pour participer aux qualifications.