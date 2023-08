Une première médaille à des mondiaux pour Sabrina Duchesne

Dans une course où la gagnante a établi une nouvelle marque mondiale, Sabrina Duchesne, de Québec, a remporté la médaille de bronze au 400 m style libre S4 aux mondiaux de paranatation, à Manchester, en Angleterre.

Je me sens super bien! C’est une belle expérience et j’ai bien aimé la course, mais je m’attendais quand même à un meilleur temps. Les émotions sont un peu mélangées en ce moment , a déclaré Sabrina Duchesne à Sportcom.

C’est l’Américaine Morgan Stickney qui a survolé l'épreuve, terminant 27,99 secondes devant sa compatriote Anna Lettenberger et améliorant d’un peu moins de trois secondes le précédent record mondial.

Duchesne était 2e après les 150 premiers mètres, mais Lettenberger l’a ensuite distancée sur les 250 mètres restant pour finalement lui prendre tout près de 10 secondes.

La Québécoise, médaillée de bronze au relais 4 x 100 m libre des Jeux paralympiques de Londres, remporte une première médaille en championnat du monde, après avoir été deux fois finaliste lors des deux dernières éditions, en 2022, à Madère, et en 2019, à Londres.

L’entraînement a bien été dans les dernières semaines, je me sentais prête et j’avais hâte. Ç’a été très difficile du côté de ma respiration, je sais que je dois travailler sur ça pour l’année prochaine , a spécifié Duchesne, qui sera du 100 m libre plus tard cette semaine.

Je n’avais pas d’attentes de médailles pour les Championnats du monde cette année. Tant mieux si j’en ai une! Je me concentrais plus sur mon temps et c’est peut-être pour ça que je suis un peu déçue. Ça reste ma première médaille, je suis très contente.

Duchesne était l'une des cinq athlètes canadiens qui avaient leur place dans l’une des nombreuses finales à l’affiche au jour 2 de l'événement.

Deux Canadiennes nageaient dans la finale du 150 m quatre nages SM3. Aly Van Wyck Smart, de Toronto, et Nikita Ens, de Meadow Lake, en Saskatchewan, ont respectivement pris les 6e et 8e rangs. Elles en sont toutes les deux à leur troisième Championnat du monde en carrière.

Malgré un excellent départ au 100 m style libre S6, Shelby Newkirk a finalement terminé 5e. La nageuse originaire de Saskatoon avait défendu avec succès son titre de championne du monde au 100 m dos S6 la veille.

Dernier nageur canadien à prendre la piscine, Alec Elliot, également de Québec, a terminé 7e au 200 m quatre nages SM10.

Les Championnats du monde de paranatation se tiennent jusqu’à dimanche.

Avec les informations de Sportcom

