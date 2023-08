Tiger Woods siégera au C. A. du circuit de la PGA

Tiger Woods rejoint les six joueurs-directeurs qui siègent au C. A. du circuit de la PGA, a annoncé l'organisme mardi.

Tiger Woods aura donc son mot à dire au sujet des changements liés à la fusion à venir entre le circuit de la PGA et la LIV, appuyée par des fonds saoudiens.

Il s'agit d'un moment critique pour le circuit et les joueurs feront de leur mieux pour s'assurer que tout changement apporté (...) soit dans l'intérêt de toutes les parties prenantes , a indiqué Tiger Woods dans un communiqué diffusé par le circuit de la PGA .

Woods rejoindra les cinq autres joueurs-directeurs qui siègent déjà au conseil d'administration, dont le Nord-Irlandais Rory McIlroy.

Selon le Washington Post, 41 joueurs du circuit de la PGA, dont les vedettes McIlroy, Jon Rahm et Scott Scheffler, ont envoyé lundi à Jay Monahan, commissaire du circuit, une lettre demandant que Tiger Woods soit ajouté au conseil d'administration et que la structure de gouvernance du circuit soit revue immédiatement.

Ouvrir en mode plein écran Jay Monahan, commissaire de la PGA Photo : Getty Images / Richard Heathcote

Le joueur le plus titré du circuit américain avec Sam Snead (82 tournois gagnés chacun) était jusqu'ici l'un des golfeurs les plus opposés à une association avec le circuit LIV, dont le cadre a été dévoilé en juin, à la grande surprise des joueurs.

Jay Monahan a précisé mardi que les futurs changements de règles que pourraient engendrer la fusion entre PGA et LIV nécessiteront l'implication et l'approbation des six joueurs-directeurs du conseil d'administration.

Les joueurs remercient le commissaire Monahan d'avoir accepté de répondre à nos préoccupations et nous sommes impatients de nous asseoir à la table avec lui pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir du jeu que nous aimons tous , a déclaré Tiger Woods.