Le CF Montréal a consenti une prolongation de contrat de trois saisons au gardien Jonathan Sirois, mardi.

L'entente entrera en vigueur à partir de 2024 et elle est également assortie d'une option pour la saison 2027.

Âgé de 22 ans, Sirois fait partie de l'organisation montréalaise depuis 2015. Il a rejoint l'Académie du CF Montréal après avoir joué avec le Spatial de Saint-Hubert. Il avait signé un premier contrat professionnel avec le Bleu-blanc-noir le 6 mars 2020.

En 22 matchs avec le CF Montréal cette saison, dont 21 départs, Sirois a disputé 1897 minutes. Il a réalisé 67 arrêts et enregistré 9 blanchissages. En 2023, le Québécois a également participé à trois matchs du championnat canadien et à deux autres de la phase de groupe de la Coupe des ligues.

Avant de faire ses débuts en MLS , Sirois a été prêté pendant deux ans au Valour FC, dans la Première ligue canadienne (CPL), en 2021 et 2022. En 2160 minutes de jeu à sa première saison, il a effectué 94 arrêts et a obtenu 9 blanchissages, un sommet dans la ligue à ce moment. Sirois a d'ailleurs remporté le trophée du gardien de l'année dans la CPL en 2021.

Jonathan est le joueur prototype reflétant ce que le club souhaite former dans notre Académie, a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. Il a suivi le cheminement planifié en faisant preuve de patience et de travail avec la mentalité recherchée par le club. C'est une prolongation de contrat bien méritée et c'est maintenant à lui de continuer son développement.