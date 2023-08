Est-ce vraiment une surprise?

C'est la première question qui m'anime au lendemain de la cruelle désillusion vécue lundi par les Canadiennes à cette Coupe du monde de soccer.

Avec du recul, j'ai aujourd'hui le sentiment que les Rouges n'ont jamais réellement existé dans cette compétition.

Les Nigérianes, les Australiennes et même les Irlandaises, par moments, se sont montrées bien plus entreprenantes et combatives dans les duels pour le ballon. Des ingrédients qui faisaient d'ailleurs la force du Canada aux derniers Jeux olympiques, à Tokyo, et qui leur ont permis d'aller jusqu’au bout de ce tournoi et de remporter la médaille d’or.

Qu'en est-il aujourd'hui?

La sélectionneuse Bev Priesman est-elle encore la femme de la situation?

Voilà deux autres questions légitimes à mes yeux, car ses choix dans ce Mondial ne se sont pas révélés fructueux.

J'attendais beaucoup de l'animation offensive, notamment sur le côté gauche. Mais les combinaisons entre Jordyn Huitema et Ashley Laurence auront été trop rares et n'auront pas généré des centres de qualité dans la surface de réparation, ou des dédoublements qui auraient déstabilisé l'équilibre de l’adversaire.

De même pour Christine Sinclair, qui a connu, dans l’ensemble, un tournoi décevant.

La légende du soccer mondial a connu un grand manque de réalisme devant le but, combiné à un grand nombre de pertes de balle dans la construction du jeu.

Des exemples concrets auxquels pourrait s'ajouter celui de Kailen Sheridan, qui est aussi passée à côté de son tournoi. La gardienne du Wave de San Diego a commis des erreurs flagrantes, notamment face au Nigeria et à l'Australie, qui ont malheureusement miné sa confiance.

Ces erreurs tactiques, techniques et de concentration sont, bien entendu, du fait des joueuses, mais elles incombent aussi à la sélectionneuse, dont la tâche consiste à tout mettre en œuvre pour que les joueuses puissent être performantes dans les compétitions internationales.

Bev Priestman a fait un travail fantastique depuis son entrée en poste en 2020. Elle a réussi à hisser l'équipe au statut de championne olympique grâce à un discours de championne, voulant que chacune de ses joueuses donne tout sur le terrain.

J'ai toutefois l'impression que ce discours s'est tout simplement essoufflé et qu'il ne suffit plus à dominer des nations émergentes qui ont, elles aussi, soif de victoires.

Au plus haut niveau du sport, ce sont les détails tactiques qui font la différence et qui permettent de maintenir un haut degré de performance.

En 2023, le soccer féminin a des exigences bien plus élevées que par le passé. La rage, l'envie et le courage ne suffisent plus. Il faut pouvoir dégager un style, une philosophie de jeu, une identité claire qui permettrait à chaque joueuse de s'inscrire dans ce projet, sans avoir à réfléchir à sa position sur le terrain.

Sauf que je n'ai rien vu de tel de la part du Canada. Au contraire, j'ai vu des femmes qui semblaient être en panne de solution, et même en manque de confiance.

Les échéances arrivent très vite, ce qui constitue une chance à mes yeux, surtout lorsqu'on vit ce genre de mésaventure. Ce sera l'occasion de passer à autre chose, à condition de prendre les bonnes décisions.

Ouvrir en mode plein écran Christine Sinclair après la défaite du Canada contre l'Australie Photo : afp via getty images / WILLIAM WEST

Christine Sinclair n'a fait aucune annonce au sujet de sa possible retraite internationale.

Doit-on continuer à construire autour d'elle, à moins d'un an des Jeux olympiques?

Devra-t-elle trouver un nouveau rôle dans l'organisation?

La fédération nationale prendra-t-elle la pleine mesure des investissements nécessaires pour que le Canada demeure en haut de l'affiche?

Beaucoup, beaucoup trop de questions à mon goût… pour une Coupe du monde qui devait confirmer un statut de championnes olympiques en titre.