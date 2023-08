Bo Bichette se blesse dans une défaite des Blue Jays

Ryan Mountcastle a placé deux fois la balle en lieu sûr en trois présences au bâton, produisant trois points, et les Orioles de Baltimore ont vaincu les Blue Jays de Toronto 4-2, lundi. Les Torontois ont également perdu leur joueur d'arrêt-court étoile Bo Bichette en raison d'une blessure au genou droit.

Gunnar Henderson a cogné un circuit en solo, aidant les Orioles (65-41) à amorcer cette importante série de quatre matchs avec une victoire.

Kyle Gibson (10-6) a permis un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Les releveurs Danny Coulombe, Yennier Cano et Felix Bautista ont ensuite résisté à une poussée tardive des Jays.

Whit Merrifield a réussi une longue balle en huitième manche pour permettre aux Jays (59-48) de menacer. Kevin Kiermaier a poussé un coéquipier au marbre en vertu d'un optionnel.

Chris Bassitt (10-6) a connu une sortie de six manches difficile, accordant quatre points sur sept coups sûrs et deux buts sur balles. Il a réussi sept retraits sur des prises. Nate Pearson et Bowden Francis ont combiné leurs efforts pour les trois autres manches sans allouer de point.

Même si Bassitt a amorcé la rencontre avec deux retraits au bâton consécutifs, les Orioles se sont rapidement inscrits au pointage.

Anthony Santander a soutiré une passe gratuite avec un compte complet et Ryan O'Hearn a ensuite frappé un simple. Santander a évité le retrait de justesse au troisième but pour se placer en position de marquer.

Mountcastle a frappé un double, permettant à Santander et O'Hearn de toucher la plaque.

Henderson a marqué un point avec un circuit dès le début de la troisième. Mountcastle a frappé à nouveau avant la fin de la manche, poussant Santander au marbre avec un ballon-sacrifice. Il a ensuite lui-même fait le tour des sentiers pour porter l'avance des visiteurs à 4-0.

Bichette blessé

Bichette a quitté le match en fin de troisième manche. Après avoir frappé une simple au champ droit aux dépens de Gibson, il a ralenti sa course en contournant le premier but. Portant sa main à son genou, il a été retiré par Jorge Mateo.

Il a été remplacé par Santiago Espinal.

Bichette mène la Ligue américaine avec une moyenne au bâton de ,321 et 144 coups sûrs. Il compte 17 circuits et 59 points produits en 106 parties.

Bichette a également été le meneur pour les coups sûrs dans l'Américaine en 2021 et 2022, étant chaque fois invité au match des étoiles.