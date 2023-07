Bianca Andreescu mord la poussière au premier tour à Washington

Le parcours de Bianca Andreescu au tournoi de Washington a pris fin dès le premier tour. La Canadienne a été éliminée par l'Ukrainienne Marta Kostyuk en trois manches de 6-2, 3-6 et 7-6 (7/5).

L'Ontarienne de 23 ans, classée 44e au monde, a pourtant eu une excellente occasion de battre sa rivale, 34e raquette mondiale, en fin de troisième manche.

2:13 Bianca Andreescu Photo : AP / Ng Han Guan

Andreescu menait 6-5 lors du troisième acte avant de voir sa rivale égaler le pointage pour forcer la tenue d'un bris d'égalité.

Kostyuk a commis 8 doubles fautes, contre 5 pour Andreescu. L'Ukrainienne a mené 3-2 au chapitre des as. Le match a duré 2 heures 43 minutes.

Autres résultats chez les femmes : Belinda Bencic (SUI/tête de série no 6) bat Anastasia Potapova (RUS) 6-5, abandon

Liudmila Samsonova (RUS/no 8) bat Danielle Collins (USA) 6-1, 6-3 Autres résultats chez les hommes : Emil Ruusuvuori (FIN) bat Constant Lestienne (FRA) 6-4, 6-4

Shang Juncheng (CHN) bat Emilio Gomez (ECU) 6-3, 6-3

Yosuke Watanuki (JPN) bat Wu Yibing (CHN) 1-4, abandon

Michael Mmoh (USA) bat Bradley Klahn (USA) 6-3, 6-3

Alexander Shevchenko (RUS) bat Maxime Cressy (USA) 6-3, 7-6 (10/8)

Aslan Karatsev (RUS) bat Kiranpal Pannu (NZL) 7-6 (7/3), 6-1

Leylah Annie Fernandez a mérité sa place dans le tableau principal après avoir gagné 6-4, 6-1 en qualification dimanche soir contre la Britannique Katie Boulter.

La Québécoise disputera son match de premier tour mardi contre l'Américaine Bernarda Pera.

Chez les hommes, Félix Auger-Aliassime entamera son tournoi plus tard cette semaine. Il est troisième tête de série de cette compétition, derrière les Américains Taylor Fritz (no 1) et Frances Tiafoe (no 2).