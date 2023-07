L’Alliance de Montréal optimiste pour 2024 

La bonne nouvelle, c’est que l’Alliance de Montréal a remporté trois victoires de plus cet été qu’à sa première saison dans la Ligue élite canadienne de basketball.

Malgré cette position au classement, la direction de la jeune équipe a tracé un bilan positif de cette deuxième année d’activité à l’Auditorium de Verdun. La vice-présidente des opérations, Annie Larouche, a même confirmé que l’équipe sera de retour l’an prochain, une nouvelle en soi.

On sera la première équipe professionnelle de basketball à disputer une troisième saison à Montréal, a dit Larouche d’entrée de jeu en point de presse. On est devenue la première équipe de la CEBL à vendre plus de 1000 abonnements avant le début de saison, on a présenté 3 matchs à guichets fermés et maintenu une moyenne de 2900 spectateurs à nos matchs locaux.

L’équipe a donc progressé dans les gradins, mais sur le terrain aussi, estime Joel Anthony, le directeur général de l’équipe. L’Alliance a notamment réussi à remporter une première victoire sur la route, trois en fait.

Notre fiche ne reflète pas la qualité et le talent de notre équipe et de notre organisation, a dit le géant. On ne cherche pas d’excuse, mais on a vécu une saison de hauts et de bas avec un grand nombre de blessures. On va continuer à s’améliorer comme on l’a fait l’an passé. Je suis enthousiaste pour l’an prochain.

L’enthousiasme est commode. Reste que dans une ligue d’été comme la CEBL, dont la saison se comprime sur environ deux mois, les changements sont toujours très nombreux au sein des effectifs.

La preuve, c’est que ni l’entraîneur ni le joueur vedette n’ont voulu confirmer leur retour l’an prochain, malgré les bonnes sensations et la bonne entente qui semblait régner cette saison dans les bureaux, contrairement à l’an dernier.

Cela dit, Joel Anthony souhaite le retour de son équipe d’entraîneurs.

Nathan Cayo

J’adore notre entraîneur et les joueurs ont beaucoup aimé jouer pour lui et son staff, a dit Anthony. Le plus grand indicateur de la qualité de son travail est l’amélioration de nos joueurs sur le terrain. Nos joueurs locaux, en particulier, ont beaucoup progressé. On peut être contents, même si on sait qu’on peut faire mieux.

Je suis content d’avoir eu la chance de travailler ici, a dit l’entraîneur-chef, Derrick Alston Sr, un Américain. C’est tout. J’attends de voir ce qui s’en vient pour moi au plan professionnel. Oui, j’aimerais revenir et si je reviens au Canada, Montréal est la seule place où j’aimerais travailler.

Treveon Graham, l’un des joueurs vedettes de l’équipe, avait surtout la tête à se trouver un nouveau contrat pour une saison complète en Europe. Il garde toutefois de bons souvenirs de Montréal, où il a notamment découvert la poutine. Je pense qu’on avait l’équipe pour se qualifier pour les éliminatoires dès cette année , a affirmé l’Américain.

Au plan personnel, mon séjour avec l’Alliance m’a redonné le goût de jouer au basketball. Je crois être devenu une meilleure personne.

La direction de l’équipe, quant à elle, se félicite d’avoir vendu 370 abonnements de plus qu’à sa première année. La vice-présidente de l’équipe sonde constamment sa clientèle pour s’assurer d’offrir un produit de qualité.

Les partisans nous disent qu’ils voient une amélioration sur la présentation globale, notre spectacle de mi-temps et pour nos concessions alimentaires, explique Annie Larouche. On met aussi beaucoup d’efforts pour améliorer la qualité du son, mais c’est compliqué parce qu’on joue dans un amphithéâtre qui ne nous appartient pas.

On a la volonté de toujours s’améliorer et on ne tient rien pour acquis, ajoute-t-elle. On va mettre de nouvelles choses en place et on veut notamment améliorer la fluidité de l’entrée des spectateurs et leur sécurité. On ne veut pas que les gens attendent une heure avant d’entrer voir nos matchs.

Déjà qu’ils devront attendre jusqu’au printemps prochain pour renouer avec leur équipe.