Les amateurs de boxe devront patienter minimalement jusqu’en novembre pour assister au combat de championnat du monde des mi-lourds entre Artur Beterbiev et le Britannique Callum Smith.

En fin d’après-midi, dimanche, le promoteur et président d’Eye of the Tiger Mangement (EOTTM), Camille Estephan, a été contraint d’annoncer le report du rendez-vous qui devait se tenir le 19 août prochain, à Québec.

La raison? Beterbiev, détenteur des ceintures de l' IBF , du WBC et de la WBO des mi-lourds, a dû être opéré d’urgence pour soigner une grave infection à la mâchoire, résultat d’un traitement de canal qui a mal tourné.

Comme l'a expliqué Camille Estephan à Radio-Canada Sports, Beterbiev avait profité d’un congé avant l’ouverture de son d’entraînement pour se rendre en Russie. C’est là qu’il a eu besoin de consulter un dentiste.

Une fois rentré à Montréal, il a commencé à ressentir un inconfort, mais pas au point de ne pas s’entraîner. Il a même à pris part à quelques séances de sparring sous la surveillance de son entraîneur Marc Ramsay.

Dans les semaines qui ont suivi, la douleur s’est intensifiée au point où il a dû consulter un spécialiste. Ce dernier a interrompu ses vacances pour procéder à une chirurgie d’urgence, dimanche matin.

On lui a administré trois types d’antibiotiques différents, mais ça n’a pas fonctionné. C’était rendu au point où l’infection était dans l’os. C’est quelque chose qui peut tuer si on n’intervient pas.

L’opération s’est bien déroulée, mais la convalescence pourrait être longue. Si un joueur de hockey ou un autre athlète passait par la même épreuve, on parlerait d’une absence de 4 à 6 semaines. Pour un boxeur, sa mâchoire est son pain et son beurre. Il faut pouvoir encaisser sans broncher.

Ainsi, au moment d’écrire ces lignes, Estephan venait de recevoir confirmation pour trois dates possibles afin de remettre le duel Beterbiev-Smith et l’ensemble de la carte à l’agenda.

Le mois de novembre est déjà, selon Camille Estephan, la période la plus hâtive possible, tandis que l’on pourrait devoir attendre aussi loin qu’en janvier 2024 en tenant compte des avis médicaux des prochains mois.

D’ici là, Callum Smith pourrait choisir de livrer un combat de maintien de la forme, mais il devra tenir compte du risque de perdre son statut d’aspirant obligatoire.

L’effet domino

Berterbiev (19-0, 19 K.-O.) et Smith (29-1, 21 K.-O.) ne sont pas les seuls à subir les contrecoups de ce report.

Ainsi, les autres participants du gala du 19 août vont sans doute devoir accepter de se battre en des lieux et à des conditions qui risquent fort d’être différentes de celles figurant au contrat d’origine.

Christian Mbilli

Pour un, Christian Mbilli (24-0, 20 K.-O.) se préparait à un important duel face à Demond Nicholson (26-5-1, 22 K.-O.), dont le vainqueur obtiendrait probablement un combat de championnat du monde.

Les pourparlers avec les deux clans sont en cours. Camille Estephan envisage la possibilité d’inscrire ce combat en guise de finale pour la soirée déjà prévue à l’horaire, le 8 septembre, au Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

Déménagement à prévoir aussi pour le choc entre les poids lourds Simon Kean (23-1, 22 K.-O.) et l’Italien Guido Vianello (10-1-1, 9 K.-O.).

Ce combat ne tient peut-être qu’à un fil. Vianello avait accepté le défi parce qu’il était lié à une diffusion sur le réseau ESPN, ce qui lui garantissait une visibilité et une bourse intéressantes.

Ces conditions n’étant plus réunies, l’Italien pourrait choisir de passer son tour, obligeant EOTTM à partir à la chasse d’un nouvel adversaire pour Kean.

Et il y a aussi Leila Beaudoin (9-1, 1 K.-O.), qui devait affrontera l’Argentine Agustina Marisa Belen Rojas (8-3). Tout est donc à refaire.

Femke Hermans (à gauche) et Mary Spencer (à droite) se retrouveront à nouveau face à face en octobre.

Spencer-Hermans II

Enfin, Radio-Canada Sports a pu obtenir confirmation de la part de Camille Estephan qu’un combat de championnat du monde opposera Mary Spencer (7-1, 5 K.-O.) et la Belge Femke Hermans (16-4, 7 K.-O.) pour les titres vacants de l' IBF et de la WBO des 154 lb.

Les deux ceintures ont été abandonnées par la Britannique Natasha Jonas qui a récemment conquis le titre de l'IBF chez les 147 lb. Jonas, qui a ainsi choisi de descendre de catégorie de poids, est celle qui avait ravi son titre de championne du monde des super mi-moyennes à Marie-Eve Dicaire, en novembre, à Manchester.

Camille Estephan n’a confirmé ni la date ni le lieu de la confrontation, mais selon une source fiable proche du dossier, c’est au Casino de Montréal, le 11 octobre, que serait présenté ce duel à saveur de revanche.

Il faut se rappeler que Hermans avait dominé Spencer lors de leur premier face-à-face, à Shawinigan, en décembre dernier. Hermans avait décroché une décision unanime (99-91, 97-93, 96-94) pour mettre la main sur la ceinture de l' IBO des super mi-moyennes.

On peut aussi conclure que la négociation entre Hermans et le clan de la Norvégienne Cecila Braekhus n'a pas aboutie, ce qui expliquerait que les représentants de la boxeuse belge aient initié les échanges avec EOTTM.