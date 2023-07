La performance de Sergio Pérez en Belgique serait le résultat d'une prise de conscience de ses possibilités et de son rôle au sein de l'équipe autrichienne. C'est en tout cas ce que révèle Helmut Marko.

Sergio Pérez avait besoin d'assurer le doublé de Red Bull à Spa-Francorchamps. Ce résultat lui permettra de se relancer après quelques week-ends décevants, notamment à Montréal et à Silverstone, qui ont fragilisé sa position dans l’équipe. Déjà, on se demandait qui allait le remplacer en 2024 aux côtés de Max Verstappen.

Mais un entretien d’Helmut Marko, le conseiller F1 chez Red Bull, au site formel.de nous apprend, en sous-entendu, que l’équipe autrichienne lui a dit de ne plus penser au titre et de se concentrer à aider l’équipe.

C’est ce qu’il a fait en Belgique, en assurant le doublé. Il a cédé 8 dixièmes de seconde à son coéquipier en qualification et a terminé à plus de 20 secondes du vainqueur en course. Pourtant, Helmut Marko est satisfait de sa performance.

Ouvrir en mode plein écran Max Verstappen et Sergio Pérez Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Il est clair que le Mexicain s’est fait rappeler à l’ordre par la direction. Il doit cesser d’être frustré de ne pas arriver à battre Max Verstappen. Des occasions se présenteront peut-être encore, mais il doit être content d’aider l’équipe en marquant sa part de points. Autrement dit, il doit oublier le titre des pilotes et se concentrer sur le titre des constructeurs.

Helmut Marko a été implacablement clair : Sergio s’est réveillé de son rêve de disputer le titre à Max, il est 2e au classement. Il ne peut pas faire mieux, et il l’a enfin compris. Il est avec nous jusqu’à la fin de la saison 2024, pourquoi voudriez-vous qu’on statue sur son sort maintenant?

Si en effet Sergio Pérez a accepté son rôle de pilote no 2, de porteur d’eau pour Max Verstappen, comme l’avait été Rubens Barrichello pour Michael Schumacher à une autre époque, il pilotera beaucoup mieux dans la deuxième moitié du calendrier, après un repos qui aura chassé ses dernières frustrations.

Ce qu'il a dit après le Grand Prix de Belgique : J'ai vraiment envie de ne plus quitter le podium d'ici la fin de l'année. Ces derniers temps ont été un peu difficiles. J'ai vraiment besoin de la pause estivale. Les dernières courses ont été un peu intenses. J'ai hâte de revenir très fort à Zandvoort.

Avant Pérez, Daniel Ricciardo a vécu les mêmes frustrations. Il a quitté Red Bull en 2018, car il se sentait capable de se battre pour le titre, et Verstappen prenait (déjà) toute la place. Ses passages chez Renault et chez McLaren ne lui ont pas permis d’atteindre son objectif.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Ricciardo, pilote de réserve de l'équipe Red Bull Photo : Getty Images / Mark Thompson

Red Bull l’a ramené au bercail en lui tenant le même discours qu’à Pérez. Il est désormais au service de Red Bull.

L’Australien, trop heureux que la meilleure équipe du plateau lui redonne une chance, sera disponible comme porteur d’eau si jamais Red Bull décidait de se séparer de Pérez, qui cadre moins bien que Ricciardo dans la photo de famille. Le pilote au célèbre sourire (très vendeur pour Red Bull) ne souhaite pas s'éterniser chez Alpha Tauri.

Red Bull a mis de l’ordre dans la maison, et n’en sera que plus forte au retour de la pause estivale. Les rumeurs envoyant Lando Norris chez Red Bull ne sont pas crédibles, car le jeune Britannique a des ambitions. À le voir piloter sa McLaren, il est clair qu'il n'a pas le profil du porteur d'eau.

La domination de Red Bull : un mal?

Soyons clair : la domination de Red Bull est la confirmation de l’excellent travail de cette équipe dirigée par Christian Horner.

Ouvrir en mode plein écran Christian Horner, Max Verstappen et Helmut Marko dans le garage de Red Bull Photo : Getty Images / Mark Thompson

Ce n’est pas la première équipe à dominer la concurrence. On peut nommer Williams, Lotus, McLaren, Ferrari. C’est mal connaître la F1 que de croire que le titre sera un jour disputé par les 10 équipes du plateau au cours de la même saison. Il faut qu’une équipe, un pilote fasse rêver les amateurs par sa réussite. C’est à ce prix que les dynasties se créent.

D’ailleurs, le directeur de l’équipe Ferrari, le très pragmatique Frédéric Vasseur, l’a encore dit en entrevue à racingnews365.com : Red Bull ne fait aucun mal à la F1. Nous devons collectivement travailler mieux, c’est tout. Nous sommes collectivement trop irréguliers dans nos résultats, avec un à deux dixièmes de seconde séparant P2 de P11. Max ne fait aucun tort à la F1, il est juste excellent. Et quand on voit la différence entre les performances des deux pilotes Red Bull, on comprend à quel point un pilote peut apporter pour améliorer la performance d’une monoplace.

Ouvrir en mode plein écran Frédéric Vasseur, nouveau directeur de l'équipe F1 Ferrari Photo : Getty Images / Clive Mason

Oui, un pilote peut, mais surtout, et c'est ce que veut une équipe, un pilote doit apporter sa touche pour améliorer la performance de la monoplace.

C’est ce qu'a du mal à faire Lance Stroll chez Aston Martin. Il est frustrant à la longue de lire dans la presse spécialisée un pilote expliquant qu'il a été chercher le maximum que la voiture pouvait lui donner .

La réussite en F1 est un travail d’équipe, entre une centaine de professionnels, des dizaines d’ingénieurs et trois pilotes, les deux pilotes titulaires et le pilote d’essai qui passe des heures dans le simulateur à préparer le terrain pour l'équipe de course au circuit.

Chacun a sa responsabilité, et chacun doit se sentir investi dans sa mission, sachant que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, aucun poste dans l’entreprise n’est garanti… sauf celui de Lance Stroll. Quoique...

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll et Fernando Alonso discutent après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Photo : TSN / Formula One

Cette situation privilégiée façonne sa manière d’aborder son rôle dans l’équipe, sa façon de piloter, de se comporter hors piste. Stroll n’est pas un mauvais pilote. Il a eu le privilège d’avoir le temps d’apprendre son métier, ce que n’a pas eu le Néerlandais Nyck de Vries, par exemple.

Encore ce week-end, en Belgique, au pays de sa maman, il a été complètement éclipsé par son coéquipier en course. Alors qu’Alonso saluait les efforts de l’équipe qui avait réussi à améliorer le comportement de sa monoplace sur le circuit de Spa, Stroll, lui, s’estimait heureux de marquer des points sur un circuit où la voiture n’était pas particulièrement performante. Cherchez l’erreur.

Le bilan de mi-saison de l’équipe Aston Martin est globalement bon en raison des podiums à répétition de Fernando Alonso jusqu’à la mi-juin. Depuis le Grand Prix du Canada, l’équipe canado-britannique est rentrée dans le rang, car McLaren, Mercedes-Benz et Ferrari ont rattrapé Aston Martin dans la course au développement. Voici pourquoi Alonso ne monte plus sur le podium depuis sa 2e place à Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Fernando Alonso félicite Max Verstappen à l'arrivée du Grand Prix de Monaco. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Alonso est talonné au classement des pilotes par Lewis Hamilton qui, en 4e place, n’a plus qu’un point de retard sur l’Espagnol. Aston Martin, au 3e rang du classement des constructeurs, n’a plus que 5 points d’avance sur Ferrari.

Aston Martin et Fernando Alonso peuvent-ils se maintenir dans le trio de tête en deuxième moitié de saison ?

Lance Stroll et la clause d'équivalence

Fernando Alonso est le même pilote qu’au début de la saison, malgré ses 42 ans qu’il a eus samedi, mais l’AMR23 n’est plus la deuxième voiture du plateau derrière la RB19. Et l’écart de performance entre Alonso et Stroll s’est creusé.

Ouvrir en mode plein écran Lance et son père, Lawrence Stroll Photo : Getty Images / Clive Mason

Le dernier article en date sur les errances du Québécois précise qu’il est un mystère pour beaucoup, capable du meilleur comme du pire ou uniquement présent en F1 pour faire plaisir à son père.

Lawrence Stroll a dans ses mains l'avenir de son fils en F1, et à en croire un article de 20minutes.fr, il lui aurait imposé à partir de 2022 une clause d'équivalence , qui garantit à Lance son volant tant que l'équipe n'arrivera pas à engager le meilleur pilote de pointe disponible pour seconder le pilote de pointe déjà dans l'équipe (c'était Sebastian Vettel en 2022, c'est Fernando Alonso en 2023).

Charles Leclerc serait-il tenté, par exemple, d'accepter une offre de Lawrence Stroll pour seconder Alonso en 2024? Le contrat du Monégasque qui le lie à Ferrari se termine à la fin de 2024, mais contiendrait une clause de sortie à la fin de 2023 s'il n'est pas champion du monde, ou si Ferrari ne remporte pas le titre des constructeurs.

Quand Lance Stroll écrira ses mémoires, espérons qu'il ne fera pas la même révélation que le joueur de tennis Andre Agassi (dans son livre Open : une autobiographie), voulant qu’il a détesté pratiquer son sport, qu’il étouffait de ne pas avoir eu le choix, poussé par l'ambition de son père. Ce serait d’une tristesse consommée, mais certainement pas une surprise.